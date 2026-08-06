Cierran la Autopista Illia y parte de la avenida Cantilo por obras del Paso Bajo Nivel Pampa

La restricción comenzará el viernes a las 22:00 y se extenderá hasta las 6:00 del sábado, con desvíos por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador.

El proyecto tendrá un cruce de 540 metros y un anillo peatonal con ciclovía que beneficiará a más de 17.000 personas.

La Autopista Illia , en sentido hacia la provincia de Buenos Aires , y un tramo de la avenida Cantilo permanecerán cerrados durante la noche del viernes 7 de agosto debido al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa .

Durante el corte habrá modificaciones en la circulación del Paseo del Bajo hacia el norte y desvíos para vehículos particulares y transporte pesado. Aunque volverá a habilitarse durante el fin de semana, algunas restricciones de tránsito continuarán mientras finalizan los trabajos previstos.

El cierre comenzará el viernes 7 de agosto a las 22 y se extenderá hasta las 6 de la mañana del sábado 8 , período durante el cual no se podrá circular por la Autopista Illia en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, ni por un sector de la avenida Cantilo .

La medida responde a la necesidad de realizar trabajos específicos vinculados al avance de la construcción del Paso Bajo Nivel y del nuevo Anillo Peatonal Pampa . Mientras dure el operativo, los automovilistas que se dirijan hacia la zona norte deberán utilizar como alternativas las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador . Desde allí podrán retomar la circulación por la avenida Cantilo, una vez superado el sector del Aeroparque Jorge Newbery .

Además, durante ese mismo período, permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido hacia el norte a la altura de Retiro. En ese caso, el tránsito pesado será desviado por el corredor integrado por Costanera, Güiraldes y Cantilo para evitar congestionamientos.

Una vez finalizado el corte principal, el sábado 8 y el domingo 9 de agosto la Autopista Illia volverá a estar habilitada. Sin embargo, la obra continuará ocupando parte de la calzada, por lo que entre dos y tres carriles del sector derecho permanecerán restringidos mientras concluyen las tareas.

En sentido contrario, es decir, hacia el centro porteño, tanto la Autopista Illia como la avenida Lugones funcionarán con normalidad, sin interrupciones previstas.

De qué trata la obra del paso bajo nivel Pampa

La construcción del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa forma parte del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno de la Ciudad para mejorar la conectividad entre los barrios del norte porteño.

La intervención contempla la construcción de un paso bajo nivel de aproximadamente 540 metros de extensión, que unirá de forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera. El corredor pasará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

Contará con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, y tendrá una altura superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de colectivos, camiones y otros vehículos grandes.

A su vez, diseñaron un anillo peatonal metálico que funcionará como puente. Tendrá alrededor de 140 metros de diámetro y un recorrido cercano a los 440 metros, permitiendo atravesar por encima de las autopistas y de las vías de forma segura. Este incluirá sectores de circulación peatonal y ciclovías, y un punto elevado que ofrecerá vistas hacia el Río de la Plata.

Según las estimaciones oficiales, una vez finalizada la intervención beneficiará de manera directa a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos por día.