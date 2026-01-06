Boca y Millonarios de Colombia se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo + Seguir en









El elenco "xeneize" recibirá en la Bombonera al cuadro colombiano el miércoles 14 de enero en un duelo que le hará honor al fallecido director técnico.

Boca anunció este lunes que el amistoso que disputará ante Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero en la Bombonera será en honor al fallecido director técnico Miguel Ángel Russo, quien dirigió ambos conjuntos.

El elenco "xeneize" compartió en redes sociales que el recinto ubicado en Brandsen 805 albergará una noche especial en la que el cuadro de La Ribera y el colombiano se verán las caras desde las 19:00 por la “Copa Miguel Ángel Russo”.

Además, el conjunto "azul y oro" informó que el domingo 18 del mismo mes enfrentará a Nacional de Uruguay en el Estadio San Nicolás de los Arroyos.

Boca Juniors vs Millonarios por la . pic.twitter.com/tvQ1uOGzal — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026 La confirmación del duelo ante el combinado cafetero se dio durante la jornada del lunes, pero más delante se dio a conocer la importancia del evento: será en homenaje al recordado entrenador que murió en octubre del 2025, a sus 69 años.

Durante su etapa en Millonarios, “Miguelo” atravesó varios momentos buenos, como la consagración del Torneo Finalización 2017 y de la Superliga 2018, y otros de los más difíciles de su vida -fue diagnosticado con cáncer y debió someterse a tratamiento mientras continuaba ejerciendo su labor de DT-.

Dicho encuentro será el primero de los comandados por Claudio Úbeda en 2026 y que servirá a modo preparación para el comienzo de la nueva campaña en la que Boca deberá afrontar la triple competencia: Copa Libertadores, Liga Profesional y Copa Argentina. Luego se medirán ante Nacional de Uruguay para ponerle fin a los partidos a modo preparación y buscar comenzar la temporada en el mejor ritmo posible para evitar repetir el mal arranque que presenció en 2025.