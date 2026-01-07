SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 12:28

Boca definió cómo venderá las entradas para el homenaje a Miguel Ángel Russo ante Millonarios

De cara al partido amistoso que se disputará en la Bombonera, la dirigencia informó cómo se realizará el expendio de entradas.

La venta de entradas se realizará de la siguiente forma: estará dirigida solamente a los socios del club.

Informate más

En tanto, la proporción de chances que tendrán los adherentes crecerá considerablemente, aunque eso se definirá internamente a través del sistema que utiliza la App Boca Socios.

En la plataforma desde el jueves 8 (para las generales) y el sábado 10 (para las plateas), se pondrán en venta los tickets.

Algo importante: el club aclaró, además, que el encuentro no contará a la hora de elaborar el ranking de ingreso al estadio durante el inicio del año.

