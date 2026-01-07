Boca definió cómo venderá las entradas para el homenaje a Miguel Ángel Russo ante Millonarios + Seguir en









De cara al partido amistoso que se disputará en la Bombonera, la dirigencia informó cómo se realizará el expendio de entradas.

Boca definió cómo venderá las entrada para el homanaje a Russo ante Millonarios

En medio de la pretemporada, Boca comunicó cómo se llevará a cabo su primer amistoso, que será ante Millonarios de Colombia en homenaje al difunto Miguel Angel Russo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La venta de entradas se realizará de la siguiente forma: estará dirigida solamente a los socios del club.

En tanto, la proporción de chances que tendrán los adherentes crecerá considerablemente, aunque eso se definirá internamente a través del sistema que utiliza la App Boca Socios.

En la plataforma desde el jueves 8 (para las generales) y el sábado 10 (para las plateas), se pondrán en venta los tickets.

Algo importante: el club aclaró, además, que el encuentro no contará a la hora de elaborar el ranking de ingreso al estadio durante el inicio del año.

image