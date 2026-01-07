Sorpresa en Boca: Advíncula rescindió su contrato y se va a Perú + Seguir en









Tras terminar 2025 como suplente, el lateral irrumpió su vínculo con la entidad de La Ribera de manera anticipada y se encamina para jugar en Alianza Lima.

El defensor Luis Advíncula puso fin a su etapa en Boca tras llegar a un acuerdo para rescindir de manera anticipada su contrato que vencía en diciembre próximo.

El lateral peruano, de 35 años, se marchará del club con el pase en su poder y continuará su carrera en el fútbol de su país, una decisión que si bien se venía rumoreando, terminó de confirmarse en las últimas horas.

La salida está relacionada con su presente deportivo ya que Advíncula perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y en el último tramo de la temporada quedó relegado por Juan Barinaga, refuerzo llegado desde Belgrano. La falta de continuidad y la ausencia de señales para una renovación contractual hicieron que el final del ciclo se acelerara en este arranque de 2026.

El jugador peruano había llegado a Boca a mediados de 2021 procedente del Rayo Vallecano y su paso tuvo altibajos. Resistido en un comienzo, terminó ganándose el reconocimiento de los hinchas a partir de su entrega y rendimiento, con un punto alto en la Copa Libertadores 2023, donde bajo la conducción de Jorge Almirón se desempeñó como lateral/extremo y convirtió goles claves, además de anotar en la final ante Fluminense.

Su último partido con el "Xeneize" fue en la victoria 2-1 ante Estudiantes en La Plata, cuando ingresó desde el banco para disputar los últimos 29 minutos de la fecha 14 del Torneo Clausura.

De esta manera, cerró su etapa en el club con 169 partidos oficiales, seis goles convertidos y cuatro títulos obtenidos, convirtiéndose en uno de los jugadores más longevos del ciclo dirigencial actual. El futuro de Advíncula estará ligado a Alianza Lima, club del que es hincha y que desde hace tiempo buscaba su regreso al fútbol peruano. Su partida también impacta en la planificación de Boca: ante esta baja, la dirigencia decidió frenar la salida de Lucas Blondel y reorganizar el lateral derecho, donde ahora quedan Barinaga y el juvenil Dylan Gorosito como principales alternativas.