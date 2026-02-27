Cavani se vuelve a perder un partido de Boca por lesión y ¿piensa en el retiro? + Seguir en









El delantero uruguayo acusó nuevas molestias físicas y no figura entre los convocados para jugar el sábado ante Gimnasia de Mendoza.

Cavani se vuelve a perder un partido de Boca por lesión y ¿piensa en el retiro?

Luego de volver a jugar oficialmente con la camiseta de Boca, en lo que fue empate ante Racing en la Bombonera, parecía que Edinson Cavani agarraba ritmo y podía ser titular tras mucho tiempo. Sin embargo, se resintió de una lesión y no está entre los convocados para el próximo partido.

El delantero uruguayo no integra la convocatoria de Claudio Ubeda para enfrentar a Gimnasia de Mendoza debido a las molestias lumbares que lo vienen persiguiendo en los últimos meses.

El delantero de 39 años apenas jugó dos encuentros oficiales en 2026: ingresó un puñado de minutos ante Platense y fue titular con Racing, donde al ser reemplazado recibió una fuerte silbatina por parte de los hinchas.

Las molestias en la zona baja de la espalda, que ya lo habían tenido a maltraer en la pretemporada y condicionaron su participación en varios entrenamientos, se acentuaron nuevamente en la última semana.

Por este motivo, ya no había viajado a Salta para jugar por la Copa Argentina, frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Cavani viene sufriendo distintas lesiones prácticamente desde su llegada a Boca, en especial durante 2025 que se siguen prolongando en este año, sin dejarlo estar pleno ni disfrutar de la actividad. Por esta situación, el jugador de casi 40 años estaría considerando por primera vez el retiro del fútbol profesional. Cabe destacar que es el jugador con el sueldo más alto del plantel.