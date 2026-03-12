Boca: Úbeda defendió su postura por los cambios y aceptó las críticas de los hinchas + Seguir en









Claudio Úbeda dejó La Bombonera envuelto en silbidos y con un mensaje que mezcló bronca, explicación y autocrítica luego del empate 1-1 entre Boca y San Lorenzo, por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026.

Tras el empate contra San Lorenzo por 1-1 en la Bombonera, Claudio Ubeda habló en conferencia de prensa y admitió que se fue con una “fea sensación” por no haber podido sostener la ventaja. Además, remarcó que, más allá del resultado, observa una evolución en el juego de su equipo.

Boca se había puesto en ventaja en el segundo tiempo con un gol de Santiago Ascacíbar, tras una asistencia de Milton Delgado, pero San Lorenzo reaccionó rápido y llegó al empate por intermedio de Gregorio Rodríguez, que había ingresado desde el banco. El 1-1 terminó profundizando el fastidio del público xeneize, que volvió a expresar su descontento contra el equipo y también contra Úbeda.

En conferencia de prensa, el entrenador explicó por qué recién movió el banco a los 92 minutos. “No hice cambios antes porque estábamos jugando bien”, sostuvo, en línea con su lectura del partido, y agregó que el equipo generó situaciones como para ganarlo, aunque volvió a fallar en la resolución. En ese sentido, remarcó: “Me voy con una fea sensación por el empate” y también afirmó que lo tranquiliza “ver la evolución del equipo”.

Úbeda también se refirió al clima caliente que bajó desde las tribunas y no esquivó el tema. “El hincha no se fue conforme, tenemos autocrítica”, reconoció, al tiempo que señaló que en Boca no alcanza con una mejoría futbolística si esa mejora no se traduce en triunfos. El técnico insistió en que el plantel muestra actitud y ganas de revertir la situación, pero la igualdad ante San Lorenzo volvió a dejarlo en el centro de las críticas.