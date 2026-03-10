Boca prepara una ampliación histórica de la Bombonera para llevar su capacidad a 80.000 espectadores

El proyecto incluye la construcción de una cuarta bandeja y más de 6.000 asientos nuevos. Debe ser aprobada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Después de años de proyectos inconclusos, rumores y debates sobre el futuro del estadio, Boca Juniors se prepara para anunciar una ampliación de la Bombonera que podría transformar profundamente el escenario de Brandsen 805 y elevar su capacidad hasta 80.000 espectadores .

El plan contempla una primera etapa que permitirá ampliar el aforo actual de 57.000 a 67.000 personas , mediante una serie de modificaciones estructurales en el estadio.

La principal novedad del proyecto será la construcción de una cuarta bandeja por encima de las actuales tribunas. Esa nueva estructura sumará 6.000 nuevos asientos , todos ubicados en el sector de plateas.

Además, se eliminarán las butacas del sector K , lo que permitirá ampliar la capacidad general del estadio y alcanzar el objetivo inicial de 67.000 espectadores .

Para poder llevar adelante esta obra, la dirigencia del club ya inició gestiones con Ferrosur , la empresa que tiene la concesión del ferrocarril cuyas vías pasan detrás del sector de plateas, sobre la calle Garibaldi .

Ampliación bombonera 2 Boca agregará una bandeja al estadio. Archivo

La ampliación requiere también la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ya que la obra contempla la instalación de columnas y 18 ascensores que permitirán el acceso al nuevo nivel del estadio.

El organismo deberá evaluar aspectos técnicos como la distancia de la construcción respecto de las vías, el impacto en la circulación ferroviaria y los posibles riesgos de seguridad.

La intención del club es iniciar las obras en junio, una vez que finalicen el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En esta primera etapa, el objetivo es que Boca continúe jugando en la Bombonera sin necesidad de mudarse a otro estadio, mientras se construye la nueva bandeja durante el mismo año.

El plan final de llegar a 80.000 personas

La segunda fase del proyecto implicará cambios más profundos en la estructura del estadio. Entre las modificaciones previstas se encuentran:

Mover el campo de juego unos cuatro metros hacia el sector de plateas.

Reducir la platea L .

Construir un nuevo túnel de acceso para los equipos .

Cambiar de ubicación los bancos de suplentes.

Estas modificaciones permitirán demoler los palcos construidos en 1996, durante la presidencia de Mauricio Macri, sobre la calle Del Valle Iberlucea.

En ese espacio se proyecta levantar dos nuevas plateas y un renovado sector de palcos, lo que permitiría elevar la capacidad total del estadio a 80.000 espectadores.

Según el cronograma que analiza la dirigencia, esta ampliación podría convertirse en una de las principales cartas políticas de cara a las elecciones presidenciales de Boca en 2027.

La postura de Juan Román Riquelme

El presidente Juan Román Riquelme siempre se mostró contrario a la construcción de un nuevo estadio y defendió la idea de mantener la Bombonera en su ubicación histórica.

boca riquelme La ampliación fue una de las promesas de Juan Román Riquelme. Archivo

Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, el dirigente aseguró que el estadio debía ampliarse sin abandonar su lugar en La Boca. “Vamos a hacer un estadio nuevo en el mismo lugar donde está porque esa es nuestra historia”, había afirmado cuando aún era vicepresidente del club.

Sin embargo, también había reconocido las dificultades para comprar las viviendas de los vecinos ubicados sobre Del Valle Iberlucea, una alternativa que finalmente no prosperó.

“En mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa”, había explicado en 2020.

Tras analizar diferentes proyectos durante los últimos años, la actual dirigencia parece haber encontrado un esquema viable para ampliar el estadio sin necesidad de una mudanza ni de adquirir propiedades en el barrio.

Si el plan se concreta, la Bombonera podría convertirse en uno de los estadios más grandes de Sudamérica, manteniendo su histórica ubicación en La Boca y ampliando significativamente la capacidad para los hinchas de Boca Juniors.