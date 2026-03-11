Las nuevas imágenes del plan para llevar la Bombonera a 80 mil espectadores

El plan impulsado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme contempla una cuarta bandeja, nuevos accesos, palcos y un techo integral. El proyecto espera avales oficiales y prevé incluso mudar la localía durante una etapa de las obras.

La dirigencia de Boca Juniors impulsa un ambicioso proyecto de ampliación para el estadio Alberto J. Armando , conocido como la Bombonera, con el objetivo de elevar su capacidad hasta 80 mil espectadores hacia 2027 . El plan contempla cambios estructurales profundos, nuevas tribunas y mejoras en la circulación interna del estadio.

La iniciativa incluye la construcción de una cuarta bandeja , nuevas torres de acceso y una reconfiguración tanto de la circulación dentro del estadio como de su entorno. Para avanzar, el proyecto todavía debe obtener la autorización final de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) .

Según informó Infobae, entre las primeras intervenciones previstas aparece la construcción de cuatro grandes columnas externas , que alojarán 18 ascensores . Estas estructuras permitirán conectar la tercera bandeja con la futura cuarta y, según el diseño presentado, no interferirán con las vías ferroviarias cercanas, algo que ya habría sido avalado por la empresa concesionaria Ferrosur Roca SA.

La futura bandeja superior sumará alrededor de 6 mil nuevos asientos y ayudará a reorganizar el flujo de público dentro del estadio. Cada ascensor tendrá capacidad para 12 personas , mientras que en el acceso de la puerta 18 el sistema actual se ampliará de dos a seis elevadores .

Si se cumplen los plazos previstos, las obras principales comenzarían a mediados de 2026 , en paralelo con otras remodelaciones dentro del estadio. Entre ellas figuran la renovación del ingreso principal de Brandsen 805 , la modernización del patio de comidas de la Platea L y la construcción de un gimnasio para socios .

Nueva bombonera El proyecto busca elevar la capacidad de la Bombonera hasta 80 mil espectadores. (Infobae)

Una etapa posterior del proyecto contempla demoler los palcos y sectores preferenciales sobre la calle Doctor del Valle Iberlucea para construir dos plateas más compactas y 216 nuevos palcos distribuidos en seis niveles, todos con terrazas. Con esta intervención se buscará cerrar el anillo asimétrico del estadio.

Durante esa fase, que podría desarrollarse en 2027, el primer equipo debería trasladar su localía. Entre las opciones que se analizan aparecen el estadio Único de La Plata, el Tomás Ducó de Huracán y el José Amalfitani de Vélez.

El plan también incorpora un techo que cubrirá todas las tribunas, pensado para mejorar la protección climática del público y potenciar la acústica del estadio. Además, se instalará una pantalla LED perimetral dentro del recinto.

Otra modificación relevante será el corrimiento del campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías del tren, sin alterar la altura del césped ni la fosa de seguridad. Los bancos de suplentes se reubicarán junto a la Platea L, el acceso de los equipos se unificará según normas FIFA y el gabinete del VAR será reposicionado para cumplir estándares internacionales. También se eliminará el ingreso tradicional del equipo visitante junto al arco norte.

El desarrollo técnico, legal y estructural del proyecto demandó más de dos años de estudio antes de su presentación ante la CNRT y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. En un primer momento, la dirigencia analizó comprar propiedades linderas al estadio para ampliar la infraestructura.

Qué necesita Boca para avanzar con la remodelación

bombonera 2 Las obras principales comenzarían a mediados de 2026. (Infobae)

Sin embargo, gran parte de esos inmuebles cuenta con protección patrimonial, lo que impide su demolición o modificación. A esto se suman situaciones legales complejas, como hipotecas, embargos, sucesiones inconclusas o conflictos entre herederos, además de algunos casos de ocupaciones.

Por ese motivo, el club optó por avanzar con un plan de expansión completamente dentro del código urbano vigente, sin afectar las viviendas cercanas ni depender de cambios legislativos.

Para iniciar las obras, Boca deberá presentar ante el Gobierno porteño los planos completos de arquitectura, memorias de cálculo, estudios de impacto ambiental, planes de evacuación y circulación, además de la documentación técnica vinculada con seguridad y normativa contra incendios.

El proyecto también contempla la remodelación de las tribunas populares bajas, donde se modificarán las pendientes para generar más escalones, acercar las gradas a los arcos y habilitar una mayor capacidad. Según el club, el diseño se basó en estudios detallados de visibilidad del campo de juego, con el objetivo de mantener la histórica experiencia visual de la Bombonera.