Dos días despues de asegurar que la Selección de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, este jueves el presidente de Estados Unidos sugirió que no viajen "por su propia seguridad".

Donald Trump suma presión con una amenaza para que Irán no juegue el Mundial 2026

La tensión entre Estados Unidos e Irán cada día escala a un nivel más alto por el conflicto bélico en Medio Oriente . En este contexto, a menos de 100 días para el Mundial de fútbol en terrotorio estadounidense, el presidente Donald Trump posteo en las redes sociales un duro mensaje para la Selección iraní.

El mandatario de EE.UU. afirmó este jueves que Irán no debería participar en el próximo Mundial y le sugirió al conjunto persa que no viaje a Norteamérica por "su propia seguridad" .

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad” , escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California , contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21, antes de terminar la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26. Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Este miércoles, el ministro de Deportes de Irán afirmó que su país no podrá participar en el próximo Mundial después de que Estados Unidos matara a su líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei .

“Debido a las perversas acciones que han cometido contra Irán -nos han impuesto dos guerras en tan solo ocho o nueve meses y han asesinado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos-, definitivamente no nos es posible participar en el Mundial”, declaró Ahmad Donyamali a la televisión estatal iraní.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.

Para tener en cuenta, si Estados Unidos se niega a recibir al equipo de Irán, podría arriesgarse a que la FIFA lo retire como país anfitrión del Mundial.

Eso fue lo que ocurrió con Indonesia hace tres años, cuando dicho país se negó a recibir a Israel para el Mundial Sub-20 masculino, ocho meses después de que el equipo israelí se clasificara. La FIFA excluyó a Indonesia apenas unas semanas antes del primer partido programado y trasladó ese torneo a la Argentina.