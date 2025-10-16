Murió Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de Kiss

Conocido como The Spaceman, Frehley se destacó por su estilo de guitarra único y su presencia escénica marcada por el maquillaje y el vestuario teatral que caracterizó a la banda.

Tras una caída que derivó en un derrame cerebral, Ace Frehley murió dejando una carrera marcada por la innovación musical y la espectacularidad de Kiss.

Paul Daniel “Ace” Frehley , guitarrista y miembro fundador de la banda de rock Kiss , murió a los 74 años tras sufrir un derrame cerebral derivado de una caída en su estudio a fines de septiembre. Su estado de salud había generado preocupación en los últimos días, y estuvo conectado a un dispositivo de respiración asistida.

La familia de Frehley emitió un comunicado oficial expresando su dolor: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos y oraciones amorosas. Celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. Su recuerdo vivirá para siempre”.

Tras el accidente, el equipo de producción del músico canceló todas las fechas restantes de su gira 2025, alegando “problemas médicos persistentes”. Las presentaciones de octubre y noviembre habían sido suspendidas previamente por indicación médica.

Frehley fue uno de los miembros fundadores de Kiss en 1973, junto a Paul Stanley, Gene Simmons y el baterista Peter Criss. Conocido como The Spaceman , Frehley se destacó por su estilo de guitarra único y su presencia escénica marcada por el maquillaje y el vestuario teatral que caracterizó a la banda.

Durante su etapa inicial con Kiss, que duró hasta 1982, participó en álbumes icónicos como Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill, y fue responsable de canciones memorables como “Cold Gin”. Tras dejar la banda, formó Frehley’s Comet y desarrolló una carrera solista, antes de reincorporarse al grupo para la gira de reunión de 1996, que se extendió hasta 2002.

jr-ace-frehley Su legado como “The Spaceman” y su contribución a la banda lo convirtieron en un ícono del rock mundial.

Kiss alcanzó fama mundial gracias a sus actuaciones espectaculares, con pirotecnia, escenografía y un estilo visual que cautivó a adolescentes de todo el mundo. La banda se consolidó con discos como Destroyer, que incluyó clásicos como “Detroit Rock City” y “Shout It Out Loud”, y más tarde con Rock and Roll Over, Love Gun y Alive II, donde Frehley tuvo oportunidades destacadas como vocalista principal en canciones como “Shock Me” y “Rocket Ride”.

El guitarrista también fue reconocido por su álbum solista de 1978, que muchos fans consideraron el más sólido de la serie de cuatro discos lanzados simultáneamente por los miembros de Kiss, destacando el éxito de “New York Groove”.

A lo largo de su carrera, Frehley influyó en generaciones de guitarristas y dejó un legado musical que trascendió los límites del rock teatral. Su estilo innovador y su carácter excéntrico lo convirtieron en un referente del género.

A pesar de sus problemas personales, incluidos episodios de abuso de alcohol y drogas, Frehley mantuvo su pasión por la música hasta los últimos años, consolidando su reputación como uno de los guitarristas más icónicos del rock. Su fallecimiento marca el fin de una era para Kiss y deja un vacío en la historia del rock, recordado tanto por su talento como por su contribución a la mística y espectáculo que definieron a la banda.