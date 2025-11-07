Martín Palermo cumple 52 años: todos los goles que le metió a River con la camiseta de Boca en la previa del Superclásico

El ídolo Xeneizo cumple años y sus gritos con la camiseta de Boca retumban en la memoria de los hinchas en la previa a un nuevo superclásico.

Hay jugadores cuya sola presencia en el área rival inspiraba tensión. Martín Palermo , con su imponente físico y remate potente, se convirtió en un tormento para los defensores de River Plate cada vez que pisaba la cancha . Su paso por Boca Juniors lo elevó al estatus de leyenda y, en especial, su historial goleador frente al eterno rival grabó su nombre en la memoria del fútbol argentino.

En uno de los duelos más atrapantes del fútbol local, el clásico entre Boca y River, Palermo demostró una y otra vez su capacidad para aparecer cuando más importaba . Sus conquistas ante el equipo millonario no solo impulsaron triunfos, sino que se transformaron en momentos icónicos que aún reverberan entre hinchas, relatores y coleccionistas de fútbol histórico.

Martín Palermo surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata antes de afianzarse como delantero de peso y olfato goleador. Allí mostró sus primeras armas hasta que el rumbo lo llevó a Boca Juniors, club en el que se convertiría en su máximo artillero histórico con más de 200 goles. En el Xeneize, vivió su época dorada con la consagración de títulos, hazañas internacionales y una identificación total con el arco rival.

A lo largo de su trayectoria también militó en Europa y recaló en otros clubes de Argentina, pero siempre con la portería en mente. Su determinación , potencia física , y habilidad para definir en momentos clave lo transformaron en un referente del área. Además, su espectacular gol en muletas, tras una lesión grave, se convirtió en símbolo de resiliencia y entrega.

Palermo tenía un radar especial para los duelos frente a River . Los números lo respaldan: en sus enfrentamientos ante el equipo millonario, convirtió 9 goles mientras vestía la camiseta de Boca .

Agonía por la Libertadores

Uno de los goles más recordados de Palermo a River tuvo lugar el 24 de mayo de 2000 por la Copa Libertadores de América: en la Bombonera, con el estadio en ebullición, Palermo aprovechó una acción precisa, quedó solo y definió con calma para escribir su nombre entre los grandes clásicos del fútbol sudamericano.

En el Clausura del 99

Otro gol emblemático fue el anotado el 9 de mayo de 1999, donde mediante un control de rodilla y remate preciso sentenció un Superclásico que quedaría en la memoria colectiva Xeneize. Cada tanto suyo ante River no fue solo un gol más porque implicó un golpe anímico para el rival y un grito liberador en La Bombonera. Aquellas definiciones le dieron a Boca victorias clave y reforzaron su figura de cazador de clásicos.

El primero de muchos gritos sagrados

El primer gol al equipo millonario se lo anotó en el Torneo Apertura del año 1997. Fue de cabeza, mientras llovía torrencialmente y fue el tanto que dio vuelta el partido. Al año siguiente, por el Torneo Clausura, también anotó en el Superclásico para empatar el partido que luego terminó 3 a 2 a favor de los suyos.

Su último tanto con la camiseta de Boca

Gol de Palermo a River Captura de X

En el año 2009 marcó otro gol en el enfrentamiento ante River para empatar el partido que terminó 1 a 1. Y en el que fue su último clásico, que se jugó en el año 2011, Palermo anotó un gol en lo que fue la victoria 2 a 0 para Boca.