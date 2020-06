Boca: campeón del mundo fue lapidario con Benedetto, Nández y Cardona

"Cuando los escuche a Nández, Cardona y Benedetto diciendo que quieren volver no lo podía creer. Fueron los primeros en irse cuando las papas quemaban", reveló al hablar acerca de la actitud de algunos jugadores luego de perder la final de la Copa Libertadores ante River a fines de 2018.

En ese sentido añadió: "Los que se bajaron del barco cuando quemaban las papas, ahora que se queden allá, que no vuelvan. Quieren regresar cuando está todo bien, te das cuenta que no son jugadores para Boca. No los tendría en cuenta".

Basualdo contó además en diálogo con Boca Pasión Total su experiencia: "Yo no me fui como ellos para que no me insulten y luego venir cuando Boca es bueno y gana. Esto no es así, están equivocados estos pibes".

"Yo cuando fui a Boca con (Carlos) Bilardo la pasaba muy mal, era insultado por toda la cancha, tuve un mal momento y decidí irme porque Bilardo no me quería. Cuando volví estaba el Bambino (Héctor Veira) con su equipo y me fui de nuevo. Finalmente la última vez decidí quedarme porque quería mi revancha personal en Boca y (Carlos) Bianchi me conocía de Vélez", expresó.

Al hablar acerca del campeonato que estaba teniendo Boca hasta que la actividad se detuvo por la pandemia de coronavirus, indicó: "Se nota el cambio. Como dice el refrán: ´escoba nueva barre bien´. Están el ímpetu y todas las ganas, pero en Boca mandan los resultados".