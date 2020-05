Daniel Angelici le sacó su apoyo a Claudio Tapia porque "no fue por el camino acordado"

"La verdad que hace rato que no hablo con Tapia, desde diciembre cuando perdimos las elecciones en Boca. Tapia fue por un camino que no fue lo que acordamos y hoy no lo apoyo", resaltó Angelici, que sin embargo nunca renunció a la vicepresidencia primera de AFA pese a que ese lugar era para su reemplazante en el club de la Ribera, Jorge Ameal, algo que recién sucederá el próximo martes 19.

"Tapia tiene un apoyo mayoritario del ascenso y una vez que estás adentro es muy difícil que un club se ponga en la vereda de enfrente. Hoy nadie se pone a hacer una lista. En todas las instituciones es importante la alternancia, porque nadie puede pensar en una época como la de Julio Grondona, ya que hoy estamos muy lejos de eso", enfatizó.

Angelici, que cumplió 56 años el pasado domingo 3 del corriente, aseguró que no lo sorprende que Tapia "vaya a ser reelecto. Lo que sí me llama la atención es que los dirigentes de primera división no tomen la tesorería de la AFA". Ese departamento estaba a cargo del titular de Huracán, Alejandro Nadur, pero ahora pasará a manos del titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino.

Boca, Riquelme y las elecciones

Por otro lado, Angelici confesó que cuando Juan Román Riquelme se postuló a la vicepresidencia del club ya sabía que el oficialismo "perdía" las elecciones de diciembre del año pasado, pero lamentó que el nuevo titular, Jorge Ameal, no le haya entregado el club hace ocho años como ahora sí lo hizo él.

"La verdad que cuando Román decidió participar sabía que perdíamos las elecciones, porque es un ídolo y fue determinante. Desde que cerramos las listas sabíamos que era muy difícil. Pero me hago cargo de la derrota porque yo elegí al candidato (Cristian Gribaudo)", reconoció a radio Rivadavia el extitular "xeneize", que nunca había hablado después de eso.

"Sinceramente no sé si pensé que Riquelme iba a estar de nuestro lado. Pero ya pasó, ahora hay nuevas autoridades y él está. Yo como socio y abonado respeto a los que llegaron, pero me hubiese gustado que Ameal me entregase las finanzas como yo se las entregué a él. Había cinco millones de dólares y 3.200.000 a cobrar en la semana de la venta de Wilmar Barrios. En cambio yo encontré al club con deudas", fustigó.

Angelici indicó que durante sus dos mandatos "Boca triplicó su patrimonio neto, no tiene deudas, posee un predio como el de Ezeiza que es la envidia de todos, y se habían adelantado pagos. Por eso cuando me hablan de una auditoría, me quedo muy tranquilo. A Ameal lo llamé al día siguiente de la elección y nunca tuve respuesta. Me parece bien que haga una auditoría porque son las que reflejan los balances perfectamente", argumentó.

"Yo gestioné honestamente y lo hice con pasión y con amor. Me hubiese gustado ganar 12 títulos en lugar de seis, eso seguro, pero como dejamos una gran gestión, Boca no le pidió ayuda al gobierno como sí hicieron otros clubes al llegar este parate por el coronavirus. Nosotros triplicamos el patrimonio del club", destacó.

"Lo que sucedió fue que hay socios de Boca a los que sólo les interesa ganarle a River. Por eso no es casualidad que el único sector en el que ganamos la elección fue en vitalicios, y eso pasó porque la gente más grande valora más la gestión que otra cosa. Pero donde votó mucha juventud perdimos esa diferencia", analizó a casi seis meses de aquel sufragio.