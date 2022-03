El jugador de Boca que le dejó un mensaje picante a Cóccaro en las redes

"Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esta manera. Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha", prometió el defensor de Boca.

image.png

En una nota periodística que concedió tras el partido, Cóccaro había revelado que había felicitado a Sández por lo bien "que me estaba marcando en la pelota parada. Y cuando me dijo 'muchas gracias', yo me escapé", contó el atacante del 'Globo'.

Matías Cóccaro, delantero uruguayo que está atravesando un muy buen presente en el aspecto individual, resaltó que Huracán "se ganó mi corazón en el fútbol argentino", dándole descrédito a las versiones que indicaban que era simpatizante de Boca.

"Yo no soy hincha de Boca, soy hincha de Nacional", espetó el atacante, de 24 años, que en la noche del domingo definió el pleito en la Bombonera, que favoreció al equipo de Parque de los Patricios y permitió festejar un triunfo después de 12 años sin hacerlo, en territorio visitante.