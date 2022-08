Explotan las redes: hinchas de Boca fueron al aeropuerto a esperar a Cavani, que nunca llegó

En las últimas horas crecieron los rumores de su arribo a Boca y los simpatizantes se hicieron eco: dijeron presente en Aeroparque Jorge Newbery con el deseo de verlo bajar de alguno de los aviones para ponerse la camiseta "azul y oro".

Embed #CavaniABoca hinchas de Boca esperan por cavani en el aeropuerto pic.twitter.com/ztQwbIZoqe — Gonzalo Cabeza (@cabj_gonzalopa) August 7, 2022

Embed Cuando pienses que tenes un mal día pensa en los hinchas de Boca que fueron a recibir a Cavani al aeropuerto pic.twitter.com/RwPRDamn48 — KAISER (@kaiserendirecto) August 7, 2022

Embed Fuimos a recibir a Cavani al aeropuerto y nunca vino, una cosa llevo a la otra y nos está haciendo vuelta tato aguilera! #CavaniABoca pic.twitter.com/r5Ik2nyC5s — Odio Uruguay (@franserigos) August 7, 2022

Embed El pibe q amanecio en el aeropuerto a la espera de cavani pic.twitter.com/JlIQpbvfUN — Kevin CABJ (@GraciasTevez) August 7, 2022

Sin embargo, Cavani, que se encuentra con el pase en su poder después de finalizar su contrato con el Manchester United de Inglaterra, respondió de forma negativa a la propuesta de Boca por el deseo de su familia de permanecer en Europa.

El futuro del delantero podría estar en el Valencia de España, que compite con otras instituciones que quieren contar con el delantero como Villarreal de España y Borussia Dortmund de Alemania, además de otros de la Major League Soccer de Estados Unidos que buscan tentarlo.

"No sé nada. Solo que es un excelente delantero, que es internacional, pero no puedo hablar de un jugador que no está", había señalado Ibarra cuando le consultaron por el uruguayo, luego del triunfo del "Xeneize" sobre Platense por 2 a 1, pese a que las conversaciones estaban en marcha.

El objetivo de Cavani es llegar a algún club donde se asegure sumar minutos para llegar en plenitud al Mundial de Qatar 2022, donde será parte del ataque de la Selección de Uruguay, pero la ilusión de Boca de contar con el experimentado delantero llegó a su fin.