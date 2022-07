Boca sumó su primer refuerzo e Izquierdoz puede volver al equipo

El mediocampistra Payero, ex-Banfield, de 23 años, había sido pedido por el exentrenador Sebastian Battaglia, que lo había tenido cuando era ayudante de Julio Falcioni en el "Taladro".

Esta sería la primera incorporación del último campeón argentino en este libro de pases y después de que el extécnico se había quejado en la conferencia de prensa posterior a la eliminación por penales en la Libertadores ante Corinthians porque no le trajeron refuerzos.

El que interesa también es el defensor Adonis Frías, de Defensa y Justicia, al que tratarán de sumar esta semana.

Su arribo depende de la situación de Carlos Izquierdoz, quien podría seguir su carrera en México o España y cuyo vínculo vence a fin de año.

El otro que se podría ir es Jorman Campuzano, requerido por Lanús y un equipo de su país, Colombia, y en ese caso Ezequiel Fernández podría volver de Tigre, donde está a préstamo desde febrero de este año.

En tanto, el plantel practicó estar tarde desde las 16 en el predio de Ezeiza y antes hubo una charla en donde el técnico Hugo Ibarra, presentado este mediodía en conferencia de prensa, le habló al plantel.

El formoseño, de 48 años, quien seguirá hasta el 31 de diciembre de este año, estaba acompañado por Leandro Gracián y Roberto Pompei, sus ayudantes de campo.

Según comentaron allegados al cuero técnico a Télam el exmarcador de punta derecha de la época dorada de Carlos Bianchi les habría dicho a los futbolistas que es la cabeza del grupo de entrenadores y las decisiones solo pasan por él.

En cuanto al entrenamiento, Carlos Zambrano no fue de la partida por tener una molestia muscular y de continuar con ese dolor, este martes se hará estudios y por ahora está en duda para jugar el fin de semana ante Talleres, de Córdoba. De no llegar en condiciones Izquierdoz podría ocupar su lugar en el once titular.

Por último, esta tarde el secretario del club, Ricardo Rosica, llamó al presidente de San Lorenzo, Horacio Arrecygor, para pedirle disculpas por los daños ocasionados el sábado pasado en el vestuario visitante y aceptó hacerse cargo de los gastos de reparación.

Boca juega de local ante Talleres el próximo sábado desde las 20.30, por la octava fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.