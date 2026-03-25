La Selección de Bolivia se enfrentará este jueves con su par de Surinam, en un encuentro correspondiente a las semifinales del Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Bolivia se juega el Repechaje para el Mundial 2026 contra Surinam: horario, TV y formaciones

La Selección de Bolivia se enfrentará este jueves con su par de Surinam, en un encuentro correspondiente a las semifinales del Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 .

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El partido se llevará a cabo a partir de las 19 (hora de Argentina) en el Estadio BBVA de la Ciudad de Monterrey , y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el australiano Alireza Faghani .

La selección boliviana viene de quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, lo que le permitió finalizar por delante de Venezuela, Perú y Chile y soñar con su primera clasificación a un Mundial desde Estados Unidos 1994 .

En aquella ocasión Bolivia quedó última en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y de las derrotas frente a Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994 , también dijo presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950 , aunque no pudo conseguir ningún triunfo en dichas participaciones.

Del otro lado estará Surinam, que se metió en el Repechaje de manera casi milagrosa ya que finalizó segunda en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y clasificó solo por haber metido más goles que Honduras en la tercera ronda.

El ganador de este cruce se clasificará a la gran final de esta llave, donde espera la selección de Irak, en un encuentro que se disputará el 31 de marzo también en Monterrey.

Brasil y Colombia se enfrentan con rivales de primer nivel

Este jueves también habrá actividad para dos selecciones sudamericanas que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026.

Se trata de Brasil y Colombia, que a diferencia de lo que ocurre con la Selección argentina, sí tendrán oponentes de primer nivel a modo de preparación para la cita mundialista.__IP__

Brasil se enfrentará a las 17 en Massachusetts (Estados Unidos) con Francia, mientras que Colombia hará lo propio con Croacia a partir de las 20:30 en Orlando, Florida.

A qué hora juegan Bolivia vs Surinam

Hora: 19:00

Por dónde ver Bolivia vs Surinam

TV: DSports

Formaciones:

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Miguel Terceros, Carlos Melgar; Fernando Nava, Juan Godoy.

Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Estadio: BBVA de Guadalajara