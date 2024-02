Boom de Lionel Messi: "Hoy los jugadores eligen la MLS para dar el salto a Europa"

"Ahora por un montón de razones miran la MLS por el crecimiento, instalaciones, estadios o por la forma de vida. Hay muchas cosas que se ponen en juego y que obviamente ayudó el tema de los argentinos, obvio. Estuvo Diego Valeri en ese momento, (Guillermo) Barros Schelotto, Federico Higuaín y todos esos jugadores anduvieron muy bien. Por eso la MLS sigue contratando argentinos", prosiguió.

Lionel Messi, el gran impacto

Por su parte, Ignacio Piatti se mostró muy contento por la devolución del público de la MLS sobre los jugadores compatriotas, aquellos que en muchos casos son los creativos y cerebros en las franquicias. Es por ello que dijo que: "no sé a qué argentino no le fue bien acá en la MLS".

"A todos los que estaban desde Fede Higuaín (ex Columbus Crew e Inter Miami) que les fue bien. Diego Valeri (Portland Timbers), Thiago Almada (Atlanta United), ahora Lucas Zelarrayán (ex Crew) que se fue a Arabia Saudita (Al-Fateh) o Emanuel Reynoso (Minnesota United). Toda esa clase de jugadores andan muy bien. Como tipo enganches, que acá por ahí en algunos equipos no tienen la posibilidad de contar o ya no juegan más en esa posición", describió.

Por último, se refirió el impacto de Lionel Messi en la liga de Estados Unidos, que para Ignacio Piatti se ve reflejado en "el común de los días, con camisetas. Los niños y niñas más jóvenes están identificados con las camisetas de las franquicias como sucede en Argentina". "Su llegada influyó muchísimo en que los chicos tengan la remera del Inter Miami o tengan la de Orlando. Hay un montón de cosas que pasan. Es por eso que la idea es difundir a la MLS desde Argentina como debía ser", cerró.