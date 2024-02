Lionel Messi, un imán: Scaloni reveló que le gustaría dirigir en la MLS

Ante la consulta de si se ve dirigiendo en el futuro un equipo de la MLS, Scaloni admitió que le gustaría asumir ese reto. "Sí, porqué no. Me gustaría, no habría inconvenientes. Siempre donde están los desafíos, los retos, siempre me ha gustado y porqué no", declaró. Y agregó que la llegada de entrenadores extranjeros a la MLS ha hecho que se "enriquezca" la liga.