Lula da Silva desafió a EEUU por la amenaza de aranceles y advirtió que buscará nuevos socios comerciales

El mandatario sostuvo que "si EEUU no quiere comprar, Brasil puede venderle a quien quiera". Por otro lado, consideró que el secretario Marco Rubio es responsable de las tensiones.

Lula apuntó contra el secretario Rubió y lo trató de ser el responsable de las tensiones con EEUU.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , expresó su rechazo al trato recibido por parte de EEUU tras una serie de amenazas arancelarias de parte del presidente Donald Trump hacia los productos cariocas. En esa línea, afirmó que si no alcanza un acuerdo sería necesario buscar nuevos socios.

Lula, que enfatizó que Brasil sigue dispuesto a negociar, expresó este miércoles que va a “luchar para que este país no sea tratado como una república insignificante” , luego de que la gestión republicana anunciara que alista aranceles adicionales como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales.

“Somos muy grandes. Tenemos mucha historia y no podemos aceptar el tratamiento que EEUU le dio a Brasil esta semana”, sostuvo el líder en una reunión con su gabinete, citó CNN, y agregó que las sanciones anunciadas están basadas en datos equivocados. En esa línea, remarcó que el país norteamericano no tiene no tiene déficit comercial con Brasil.

Lula, que el martes elogió a China, sostuvo que Brasil no puede quedarse lamentando sus divergencias con EEUU y lo que tiene que hacer es salir a buscar otros socios. “Si no quieren comprar, podemos venderle a quien quiera comprar (…) Si no quiere invertir aquí, vamos a buscar a otros que lo hagan”, redobló.

Por otro lado, para el presidente, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio es el responsable de las tensiones ya que sostuvo que le dijo a Trump que al funcionario "no le gusta Latinoamérica y mucho menos Brasil. Es un latinoamericano frustrado”.

Lula da Silva COP30 Belem Brasil cumbre climática Lula, que el martes elogió a China, sostuvo que Brasil no puede quedarse lamentando sus divergencias con EEUU. Gentileza Infonews.ca

El mandatario criticó la presentación de Rubio el martes ante el Senado, donde expresó que Washington consiguió que América Latina esté “llena de aliados de EEUU” y mencionó como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

Lula da Silva acusó a Flávio Bolsonaro por la amenaza arancelaria de EEUU: "Todos los cobardes son así"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cargó este martes contra Flávio Bolsonaro y lo responsabilizó por la nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos, luego de que el gobierno norteamericano propusiera aplicar un recargo del 25% a parte de las importaciones brasileñas.

El mandatario apuntó contra el senador derechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso, pocos días después de su visita a la Casa Blanca. En ese contexto, lo acusó de haber promovido una medida que, según advirtió, no perjudicaría al Gobierno, sino al entramado productivo del país.

“Por menos de eso, Joaquim Silvério dos Reis, que traicionó a Tiradentes, fue ahorcado. Es lo que merecen los traidores de la patria que van a pedir una intervención de un país extranjero”, lanzó Lula, en una referencia histórica utilizada para denunciar la actitud de su adversario político.

La tensión escaló en plena campaña hacia las elecciones de octubre, en las que Flávio Bolsonaro aparece como uno de los principales rivales del oficialismo. El senador había asegurado que, durante su paso por Estados Unidos, pidió que no se castigara a las empresas brasileñas. Sin embargo, Lula rechazó esa explicación y lo acusó de mentir.