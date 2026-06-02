El peculiar ritual de Brasil antes de partir al Mundial 2026: bautizaron el avión de la selección

Dos camiones de bomberos formaron un arco de agua sobre la aeronave que trasladó a la Canarinha hacia EEUU para disputar la Copa del Mundo.

La delegación brasileña inició su viaje hacia Estados Unidos con una ceremonia tradicional realizada en el aeropuerto.

La Selección de Brasil emprendió su viaje hacia el Mundial 2026 con un llamativo bautizo aéreo realizado por bomberos en el aeropuerto y tras una contundente victoria por 6-2 frente a Panamá , en una jornada que marcó el comienzo oficial de la travesía de la Canarinha rumbo a la máxima cita del fútbol.

Antes del despegue hacia Estados Unidos, el avión que transportó al plantel recibió una despedida especial. Dos camiones de bomberos formaron un tradicional arco de agua sobre la aeronave, una ceremonia cargada de simbolismo que suele utilizarse para desear protección, buena suerte y éxito en vuelos considerados especiales.

Las imágenes del homenaje se viralizaron rápidamente en redes sociales , donde miles de usuarios destacaron la particular despedida que recibió el seleccionado brasileño antes de iniciar su camino mundialista.

Con dos camiones de bomberos, el avión de la selección brasileña fue bautizado mientras partía rumbo al Mundial 2026.

La ceremonia consistió en el paso del avión por debajo de dos columnas de agua generadas por vehículos de emergencia ubicados a ambos lados de la pista. Este tipo de reconocimientos suele utilizarse para celebrar acontecimientos importantes dentro de la aviación y fue elegido para acompañar la partida de la delegación brasileña.

Con este gesto simbólico, Brasil dio comienzo de manera oficial a su aventura en el Mundial 2026, con el objetivo de conquistar una nueva consagración y sumar una sexta estrella a su historia.

El plantel cuenta con figuras de renombre internacional como Vinícius Júnior y Neymar, dos de los nombres que concentran gran parte de las expectativas de los hinchas de cara al torneo.

seleccion brasil El homenaje simboliza buenos deseos, protección y éxito para vuelos considerados especiales.

Del bautismo de despedida a la bienvenida en suelo estadounidense

Luego de la ceremonia que acompañó su partida desde Brasil, la selección brasileña llegó a Estados Unidos y volvió a protagonizar una escena similar al aterrizar en suelo norteamericano. La delegación arribó a Newark, en Nueva Jersey, donde comenzará la etapa final de preparación antes del inicio del Mundial 2026.

Al igual que ocurrió antes del despegue, la aeronave fue recibida con un arco de agua formado por camiones de bomberos, una tradición utilizada en la aviación para destacar vuelos especiales y rendir homenaje a pasajeros o delegaciones de relevancia. El gesto completó una particular secuencia para la Canarinha, que fue despedida y recibida con ceremonias similares en ambos extremos del viaje.

Mientras el plantel termina de instalarse en su base de operaciones, el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti continúa con los preparativos para los próximos compromisos de la selección. Brasil afrontará los últimos entrenamientos y amistosos antes de enfocarse de lleno en el debut mundialista, con la expectativa de volver a pelear por el título y sumar una sexta estrella a su historia.

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Una goleada antes de cruzar el continente

La despedida de suelo brasileño llegó poco después de una sólida actuación en el estadio Maracaná. Allí, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti superó por 6-2 a Panamá en el penúltimo amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo.

En un estadio colmado, Brasil mostró momentos de buen funcionamiento y consiguió una victoria amplia que sirvió para reforzar la confianza del grupo antes del viaje. Vinícius abrió el marcador apenas comenzado el encuentro y Casemiro amplió la ventaja durante el primer tiempo.

Tras una etapa inicial más equilibrada, la segunda mitad estuvo marcada por numerosas modificaciones y una amplia rotación de jugadores. Los cambios permitieron que varios jóvenes tuvieran protagonismo y aprovecharan la oportunidad para destacarse.

Los últimos ajustes antes del debut

Uno de los aspectos que sigue generando atención es la situación física de Neymar, quien sufrió una lesión de grado dos en el gemelo derecho después de haber sido incluido en la lista definitiva para el Mundial. Pese a ello, Ancelotti descartó realizar modificaciones en la nómina de convocados.

Ancelotti y Neymar Neymar llega con una lesión que Ancelotti deberá mirar de cerca.

Además, algunos futbolistas que participaron recientemente en la final de la Liga de Campeones no formaron parte del amistoso frente a Panamá, mientras continúan incorporándose progresivamente a los trabajos del seleccionado.

La preparación continuará ahora en territorio estadounidense. El próximo sábado, Brasil disputará su último amistoso frente a Egipto en Cleveland y luego enfocará toda su atención en el debut mundialista ante Marruecos.

Con una goleada en el Maracaná, una despedida multitudinaria y un particular bautizo aéreo, la Canarinha ya puso rumbo al Mundial con la ilusión de volver a levantar la copa más importante del fútbol internacional.