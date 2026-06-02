Washington endurece su política comercial y anuncia nuevos aranceles contra Brasil

El USTR determinó que varias políticas brasileñas perjudican la competitividad estadounidense. Brasil tendrá hasta el 15 de julio para negociar antes de que los nuevos aranceles entren en vigor.

Trump y Lula da Silva, dos mandatarios en el centro de una escalada de tensión comercial que se agudizó desde 2025.

La medida, que no entrará en vigor de forma inmediata, surge de una investigación del USTR que determinó que varias políticas brasileñas perjudican la competitividad de los bienes y servicios de EEUU .

El documento apunta, entre otras cuestiones, a que el Banco Central brasileño da un trato preferencial al sistema de pagos Pix, en detrimento de las tarjetas de crédito de EEUU. También se cuestionan vínculos comerciales con India y México, aunque Brasil no mantiene tratados de libre comercio con ninguno de los dos.

Además, el organismo cuestiona las sanciones que Brasil impone a plataformas digitales que incumplen órdenes judiciales, en alusión al episodio del año pasado en que el Supremo Tribunal Federal ordenó la suspensión temporal de X durante un mes. El alza de aranceles, en tanto, no alcanza a las tierras raras, los aviones, la carne ni otros productos.

Las autoridades brasileñas tendrán hasta el 15 de julio para corregir las medidas y políticas que afectan la libre competencia de los productos estadounidenses, dice el parecer del USTR, el cual está basado en la Sección 301 de la Ley de Comercio.

El organismo inició la investigación sobre Brasil en julio de 2025, cuando el presidente Donald Trump decretó el primer aumento de aranceles, de hasta el 50% sobre productos del país sudamericano. Aquel aumento fue parcialmente derogado tras conversaciones entre Trump y el presidente Lula da Silva.

La medida se conoció en la noche del lunes, pocas horas después de que medios brasileños reportaran la designación del legislador republicano por Florida, Daniel Pérez, como próximo embajador de EEUU en Brasilia.