Calma para Boca: el DT de Gremio descartó una posible llegada de Cavani

El entrenador del conjunto brasileño declaró que no hay chances de que el delantero uruguayo se vaya de Boca.

El entrenador de Gremio de Brasil , Renato Gaúcho , descartó una posible llegada de Edinson Cavani , delantero de Boca , al conjunto de Porto Alegre al afirmar que "no existe nada" por el jugador pese a los rumores de los últimos días.

"Nunca hubo charlas por ellos. Una vez más voy a pedir que ustedes no inventen historias. No existe nada tampoco con Cavani. Esos dos nombres no tienen ninguna posibilidad de venir a Gremio", expresó tajante el DT.