Carlos Alcaraz selló un regreso perfecto al circuito con el título del Argentina Open

Fue un partidazo que los casi 5000 espectadores que llenaron por completo el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club disfrutaron a pleno con el sol porteño que iluminaba el impecable polvo de ladrillo.

Norrie mostró el gran juego que lo llevó a ser Nº8 del mundo en 2022 y por momentos se pareció a aquel tenista que ganó Indian Wells en 2021. Lo de Alcaraz fue lo que mostró en toda la semana: una variedad interminable de golpes y ese juego mordaz, agresivo y también divertido.

El primer set tuvo a los dos tenistas firmes con sus servicios hasta el séptimo game. Allí el nacido en Murcia continuó con su juego potente y eficaz y el británico empezó a flaquear. Tuvo una doble falta que dejó a su rival con un triple break point. Alcaraz olió sangre y fue a fondo. Luego de un ace de Norrie no dejó chances para nada más. Respondió con remates veloces y esquinados, fue a la red a atacar y se llevó el punto y el game que abrió el set.

El frenesí del juego hacía al público olvidar el agobiante calor y lo obligaba a disfrutar del extraordinario tenis del español. Como si hiciera falta, el quiebre revitalizó la confianza de Alcaraz que ganó con su saque y allanó el camino a quedarse con el primer set. Norrie no se rindió, pero sus tiros ya no eran tan certeros y el ritmo del español no bajó nunca. Así ocurrió lo inevitable: el Nº2 del mundo volvió a quebrar y se llevó el primer chico.

En el segundo set Norrie ya no podía atacar y se limitaba a intentar defender las embestidas de Alcaraz. No tuvo éxito y el español lo quebró en el segundo game y encaminó la final hacia su séptimo título del circuito, el primero desde el US Open en 2022. El partido ya era todo de Alcaraz que había reducido a la mínima expresión ni más ni menos que al Nº 12 del ranking ATP.

Sólo restaba esperar. Carlos Alcaraz sería campeón del Argentina Open y eso así sucedió. No antes sin la lucha de Norrie hasta el final. Perdido por perdido el británico se soltó y le quebró el saque al español. La gente entendió su esfuerzo y lo alentó para que no bajara los brazos.

https://twitter.com/ArgentinaOpen/status/1627408491815006210 ¡CAMPEÓN!



Carlos Alcaraz venció 6-3 7-5 a Cameron Norrie y es el nuevo campeón del Argentina Open. pic.twitter.com/S3RR11SP3c — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 19, 2023

Con el partido 5 a 5 en el segundo set, Alcaraz volvió a ser letal con su saque y recuperó la ventaja. Ya sus festejos en cada punto demostraban que la reacción de Norrie lo había puesto en alerta. Pero una fiera en alerta es de temer. El Nº2 del mundo cerró el partido con un drop extraordinario que hizo enloquecer a todos.

El constante alto nivel de Alcaraz y el amor propio (mezclado por momentos con buenos golpes) de Norrie hicieron que en la final del Argentina Open se haya visto un muy buen tenis que mantuvo eclipsada a la gente por una hora y treinta y tres minutos.

El español volvió a jugar al tenis tras su prolongada ausencia y cautivó al público argentino que pudo disfrutar de todo su repertorio. Obtuvo el título y quedó a 90 puntos de Novak Djokovic en la pelea por el Nº1 del Ranking ATP.

Buenos Aires tuvo, como en tantas otras oportunidades, a quien será una leyenda del tenis. A los 19 años el español vivió su semana de regreso al circuito rodeado del cariño y amor de un público que no dejó de asombrarse con el juego superlativo que regaló. Fue una jornada histórica, un día para toda la vida.

Las palabras del campeón: “Me sentí como en casa”

A minutos de lograr el título en el Argentina Open Carlos Alcaraz le habló al público argentino: “Tenía muchísimas ganas de vivir la pasión argentina. Me llevo un muy bonito recuerdo de Buenos Aires. Gracias por el apoyo de toda la semana. Me sentí como en casa”, declaró rodeado de la ovación del estadio.

Luego contó: “Ha sido una gran semana y jugué a gran nivel. Es un momento muy feliz. Estoy muy contento por el nivel que mostré desde el primer partido”. En cuanto a su carrera con Novak Djokovic por el liderazgo del Ranking ATP el joven tenista de 19 años y siete títulos explicó: “Intento no ponerme la presión de llegar al Nº1. Voy a los torneos a mostrar mi mejor nivel y disfrutar".