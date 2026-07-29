Lionel Messi llegó a Miami y se volvió a entrenar con su club: cuándo volvería a jugar + Agregar ámbito en









Este miércoles aterrizó en Florida con su avión y ya se reincorporó a los entrenamientos. No jugará el Juego de las Estrellas por haber llegado a instancias finales del Mundial.

"Las llegadas se sienten diferente hoy", escribió el Inter Miami en su cuenta de Instagram sobre el regreso de Lionel Messi a los entrenamientos. @intermiamicf

Luego de unos días de descanso en Rosario, Lionel Messi aterrizó este miércoles en Florida y ya se sumó a los entrenamientos del Inter Miami. Con el termo dorado, el mate en la mano, y el botinero abajo del brazo, el capitán argentino llegó al predio de las Garzas y quedó a disposición del técnico para los próximos partidos.

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Su primer compromiso iba a ser este miércoles por la noche en el Juego de las Estrellas de la MLS, que tendrá lugar en Charlotte, Carolina del Norte, pero la propia organización lo eximió de participar a él y a Rodrigo De Paul por haber sido los únicos futbolistas de la liga estadounidense en alcanzar la final del Mundial. En 2023 no participó porque no contaba con el tiempo de permanencia para ser convocado, en 2024 sufrió una lesión en el tobillo y el último año no se presentó para preservar su físico y fue sancionado con una fecha.

Messi se tomó unos días en su ciudad natal para visitar a su familia y en especial a su padre, Jorge, que no pudo viajar a la Copa del Mundo por problemas de salud. Además, asistió a un partido del club Leones Azules, institución que preside su hermano Matías y que compite en la cuarta división del fútbol argentino.

Durante el pequeño descanso del astro argentino, las Garzas consiguieron dos victorias en su regreso pos Mundial: le ganaron 3-2 a Chicago Fire y 1-0 a CF Montreal. Con esos resultados llegaron a seis triunfos consecutivos que posicionaron al equipo del técnico argentino Guillermo Hoyos como escolta de Nashville en la Conferencia Este.

Lionel Messi se volvió a entrenar con Inter Miami a tan solo diez días de la final del mundo contra España. @intermiamicf Cuándo volverá a jugar Lionel Messi con el Inter Miami El técnico Hoyos le dio tanto a Messi como a De Paul la libertad de reincorporarse a los entrenamientos cuando se sientan plenamente recuperados desde lo físico, el diez ya se sumó a las prácticas. El próximo partido del Inter Miami será este sábado frente a Columbus Crew por la MLS.

Luego, las Garzas disputarán la Leagues Cup el miércoles 5 de agosto frente a San Luis, el 8 ante Monterrey y el 12 contra León. Todavía no está confirmada la fecha de regreso a las canchas para el capitán de la Selección argentina, pero se estima que sería frente a los equipos mexicanos. El futuro de Messi en la Selección argentina “Duele porque no queríamos que llegara el último partido. Él había tomado una decisión, que era su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando”, declaró Leandro Paredes el jueves pasado luego del partido de Boca por la Copa Sudamericana ante O’Higgins. Ni desde la AFA ni sus compañeros del conjunto nacional saben cuál será el futuro de Messi en la Albiceleste. Todavía no se cerró ningún acuerdo comercial para la fecha FIFA de septiembre por la incertidumbre de su presencia, ni se programó ninguna despedida. Su continuidad es una incógnita, pero la certeza es que con 39 años fue uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo con ocho goles y cuatro asistencias. Hace diez días jugo una final del mundo y ya se volvió a entrenar para afrontar sus próximos desafíos con su club.