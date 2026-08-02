Facundo Díaz Acosta regresará al Top 100 y va por su quinto título Challenger de 2026

El porteño venció al lituano Vilius Gaubas en las semifinales de San Marino y definirá el torneo este domingo frente al croata Mili Poljicak.

Facundo Díaz Acosta se clasificó a la final del Challenger de San Marino después de vencer al lituano Vilius Gaubas por 6-2 y 6-3 y, gracias a los puntos obtenidos durante la semana, volverá a ubicarse entre los 100 mejores tenistas del mundo después de más de un año y medio.

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El argentino, de 25 años, comenzó el torneo en el puesto 107 del ranking y aparece actualmente en el 95° lugar de la clasificación en vivo. Si consigue el título, podría escalar hasta aproximadamente la posición 85.

Díaz Acosta dominó la semifinal desde el comienzo, consiguió dos quiebres rápidos y tomó una ventaja que le permitió controlar el desarrollo del partido. En el segundo set mantuvo la intensidad y volvió a imponerse sobre el servicio de Gaubas para cerrar el encuentro sin ceder el suyo.

El porteño conectó dos aces, tuvo un 70% de efectividad con el primer saque y ganó el 76% de los puntos disputados con ese golpe. A lo largo del partido concretó seis quiebres y no enfrentó mayores complicaciones para avanzar a la definición.

En la definición enfrentará por primera vez al croata Mili Poljicak , ubicado en el puesto 352 del ranking y proveniente de la clasificación. El partido se disputará este domingo desde las 15, hora argentina, en la cancha central.

Poljicak accedió a la final después de superar al peruano Juan Pablo Varillas por 7-5 y 6-4. En su recorrido también eliminó al georgiano Nikoloz Basilashvili y al francés Alexandre Müller.

Para Díaz Acosta será la sexta final Challenger de la temporada, en la que ya conquistó los torneos de Tigre, San Leopoldo, Francavilla y Milán. Su única derrota en una definición durante 2026 se produjo en Poznan.

En caso de coronarse en San Marino, alcanzará por primera vez cinco títulos de la categoría en una misma temporada y elevará a diez su cantidad total de trofeos Challenger.

La recuperación de Facundo Díaz Acosta

El regreso al Top 100 representa otro paso en la recuperación del argentino, quien llegó al puesto 47 del mundo después de conquistar el Argentina Open en 2024, pero luego perdió continuidad por diferentes problemas físicos.

El punto de inflexión de esta temporada se produjo en el segundo Challenger de Tigre. Tras una rápida eliminación en el primer torneo, evaluó no presentarse la semana siguiente, aunque finalmente decidió competir y terminó consagrándose campeón.

A partir de ese título encadenó buenas actuaciones y sumó otras tres coronas sobre polvo de ladrillo. En ese proceso también tuvo un papel importante la incorporación de Federico Delbonis a su equipo de trabajo.

En San Marino, Díaz Acosta solamente perdió un set durante toda la semana: fue en los cuartos de final ante el boliviano Juan Carlos Prado, a quien derrotó por 6-2, 4-6 y 6-1.