Cataratas del Iguazú, Boca y River: un jugador del Arsenal campeón de la Premier League de vacaciones en Argentina

El futbolista italiano del Arsenal Riccardo Calafiori recorrió distintos puntos del país durante su receso, con paradas en Buenos Aires y Misiones. Las imágenes se viralizaron en redes sociales entre hinchas.

Mientras gran parte del mundo del fútbol sigue de cerca el Mundial 2026, una figura de la Premier League eligió la Argentina para pasar sus vacaciones. El protagonista fue Riccardo Calafiori, defensor del Arsenal y reciente campeón del fútbol inglés, que sorprendió al compartir imágenes de su recorrido por algunos de los destinos más emblemáticos del país.

Las publicaciones del italiano comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente captaron la atención de hinchas argentinos y seguidores del fútbol europeo. No era un turista más: se trata de uno de los jugadores que viene de consagrarse con Arsenal en la Premier League y que aprovechó el receso de mitad de año para descansar antes de regresar a la actividad.

Entre las postales que compartió se destacaron las Cataratas del Iguazú , uno de los principales atractivos turísticos de la Argentina y considerado una de las maravillas naturales del mundo. El paso de una figura de la élite europea por Misiones no tardó en generar repercusión, especialmente por tratarse de un destino poco habitual para futbolistas de ese nivel durante sus vacaciones.

A sus 24 años, Calafiori se consolidó como una pieza importante tanto en Arsenal como en la selección italiana. Sin embargo, su estadía en el país no se limitó a la naturaleza.

Antes de viajar al noreste argentino, el defensor recorrió distintos puntos de Buenos Aires. Entre ellos, visitó la Bombonera y compartió imágenes de su paso por el estadio de Boca Juniors. También estuvo en el Museo River, una recorrida que rápidamente generó comentarios y reacciones entre los hinchas en redes sociales.

728004118_18603107539048470_7148635061612536023_n Calafiori visitó la cancha de River. @richycala

La visita llamó la atención por varios motivos. Además de llegar tras una temporada exigente y exitosa en Inglaterra, Calafiori atraviesa un período de descanso más extenso luego de que Italia no lograra clasificarse al Mundial 2026.

Entre su paso por Buenos Aires, la Bombonera, el Museo River y las Cataratas del Iguazú, el defensor italiano construyó un itinerario bien argentino. Y sin buscarlo, dejó una de esas imágenes poco frecuentes que cruzan el turismo local con una de las figuras del fútbol europeo del momento.