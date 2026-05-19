El Arsenal es campeón de la Premier League tras 22 años: de cuánto es la millonaria cifra que embolsará

El equipo de Mikel Arteta se quedó con la liga inglesa tras el tropiezo del Manchester City y coronó una campaña sólida, que además le reportará ingresos significativos.

Después de 22 años, el Arsenal volvió a ser campeón de la Premier League 2025-26 este martes tras beneficiarse del empate del Bournemouth ante el Manchester City , su perseguidor más cercano. A falta de una fecha, el equipo de Mikel Arteta aseguró un título histórico que corta una larga racha sin consagraciones locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El conjunto londinense alcanzó así su decimocuarto campeonato de liga , igualando la última conquista obtenida en la era de Arsène Wenger. Con este logro, se consolida como el tercer club más ganador de Inglaterra , solo por detrás de Manchester United y Liverpool, ambos con 20 títulos, mientras que el City queda cuarto con ocho coronas en este siglo.

La celebración comenzó incluso antes de la confirmación matemática. En el Emirates Stadium, mientras el equipo vencía al Burnley, los hinchas ya entonaban “Champions again, Champions again”, en una muestra del desahogo tras años de frustraciones y subcampeonatos.

Cabe recordar que el Arsenal cuenta con un argentino en el equipo campeón. Sin embargo, no se trata de un futbolista, sino de Gabriel Heinze, quien es parte del equipo técnico de Arteta.

El dinero que obtendría el Arsenal por su coronación en la Premier League

Más allá del prestigio deportivo, la consagración trae aparejada un impacto económico extraordinario. Según las proyecciones del reparto de la liga, el Arsenal percibirá entre 205 y 210 millones de euros, una cifra que combina premios deportivos, derechos televisivos y distribución equitativa.

El primer componente es el pago por mérito, que recompensa al campeón con 62,1 millones de euros. La diferencia con el segundo puesto es significativa, ya que cada posición implica una variación cercana a los 3,1 millones, lo que amplía la brecha económica con sus competidores.

premier league trofeo La consagración en la Premier League trae aparejada un impacto económico extraordinario.

A esto se suma el ingreso por derechos de televisión, determinado por la cantidad de partidos transmitidos. Como uno de los equipos más convocantes, el Arsenal alcanzaría el máximo permitido, lo que le aportaría entre 29,2 y 31,6 millones de euros adicionales.

El tercer pilar es el reparto equitativo de la Premier League, financiado por contratos globales y derechos internacionales. Este concepto garantiza a cada club una base de 113,5 millones de euros, independientemente de su posición final.

La combinación de estos factores le permite al club consolidar el proyecto de Arteta y encarar el próximo mercado de pases con un margen financiero privilegiado, en un contexto de crecimiento sostenido.

La campaña del Arsenal para quedarse con la Premier League

El equipo no levantaba el trofeo desde 2004, cuando los “Invencibles” completaron una temporada sin derrotas. Desde entonces, acumuló intentos fallidos hasta estabilizar el proceso liderado por Arteta, quien asumió hace casi siete años.

Uno de los símbolos del cambio fue la resignificación de un cántico que los rivales usaban para burlarse. El “Second again, second again” quedó atrás y fue reemplazado por el festejo de un equipo que logró imponerse al dominio reciente del Manchester City y a las campañas competitivas del Liverpool.

El título se construyó desde la regularidad y un enfoque pragmático. A diferencia del estilo vistoso de la era Wenger, este Arsenal apostó por la solidez defensiva, el aprovechamiento del balón parado y la lectura táctica de los partidos.

arsenal chelsea enzo El Arsenal, campeón de punta a punta.

Esa estrategia tuvo resultados concretos: el equipo marcó 18 goles de córner, la cifra más alta del campeonato, lo que convirtió al especialista Nicolás Jover en una pieza clave.

En defensa, el equipo volvió a destacarse como el menos goleado de la liga, con David Raya como sostén desde el arco —donde consiguió su tercer Guante de Oro consecutivo— y una zaga central firme compuesta por Gabriel Magalhães y William Saliba.

En ataque, el protagonismo estuvo repartido. Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Kai Havertz y Viktor Gyökeres lideraron un plantel sin una única estrella dominante, pero con una estructura colectiva que respondió durante toda la temporada.

La consagración no solo pone fin a una sequía de más de dos décadas, sino que abre la puerta a un cierre aún más ambicioso: el Arsenal disputará la final de la Champions League ante el PSG, con la chance de completar una temporada histórica.