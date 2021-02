Cavani, otra vez en la órbita de Boca: ¿qué había dicho de su charla con Riquelme?

“Riquelme me escribió con mucho respeto. Hablamos un poco porque le tengo estima y por todo lo que fue como profesional. Fue una conversación sana y me dio alegría su apoyo. También me invitó a comer un asado. Boca es un gigante, la verdad es que cualquier futbolista se le pasaría por la cabeza vestir esa camiseta”, comentó en su momento el 'oriental'.

El operativo seducción ya lo empezó hace un tiempo Riquelme y lo continuará Marcos Rojo, flamante refuerzo 'xeneize' procedente justamente del United, donde coincidió unos meses con Cavani.

Luego de jugar 14 años en el fútbol europeo y brillar en todos los clubes donde pasó (de hecho, es el goleador histórico del PSG), de jugar Mundiales y ganar la Copa América con su selección, en Boca se ilusionan con que Cavani decida cerrar su carrera en Sudamérica, cerca de su familia.

El 'diario Olé' citó los dichos de un allegado al jugador para explicar: “Si bien está jugando, él es muy familiero, es de extrañar mucho. Le gusta estar en Salto, en el campo, con los caballos. Y venir a Boca le daría esa posibilidad: seguir siendo competitivo, pero a cinco horas de su casa”.