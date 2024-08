En Juan Alberto García, Chaco For Ever le gana 1 a 0 a San Telmo

El delantero Jonathan Dellarossa marcó el gol que le da el triunfo parcial a Chaco For Ever a los minutos 74.

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a San Martín (T). En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 3.