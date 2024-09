Champions League: del empate del Inter al gol en contra argentino que condenó el debut del Girona

Por otro lado, el Borussia Dortmund se despachó con un contundente 2 a 0 ante el Club Brujas, en donde el defensor argentino Zaid Romero estuvo en el banco de suplentes, con los dos tantos del inglés Jamie Bynoe-Gittens y el último del francés Sehrou Guirassy.

El PSG consiguió en el final del partido el triunfo por 1 a 0 ante el debutante Girona con el desafortunado gol del arquero argentino Paulo Gazzaniga en contra.

En el inicio de la jornada de miércoles de la primera fecha de la Champions League, el Sparta Praga de República Checa goleó por 3 a 0 al Salzburgo de Austria, en donde juega el ex Boca Nicolás Capaldo.

El exmediocampista del club xeneize disputó los 90 minutos del partido por la banda derecha pero no tuvo injerencia en el juego, ya que todo el equipo se vio superado por el cuadro checo.

Por otro lado, el Bologna de Italia y el Shakhtar Donetsk de Ucrania empataron por 0 a 0. El delantero argentino Santiago Castro jugó 65 minutos y fue reemplazado por el neerlandés Thijs Dallinga, con apenas un tiro al arco que atajó el arquero.

Por último, el Celtic de Escocia goleó por 5 a 1 al Bratislava de Eslovaquia para cerrar la jornada.

Este jueves se jugarán los últimos partidos de la primera fecha, en donde se enfrentarán: Estrella Roja vs. Benfica; Feyenoord vs. Bayer Leverkusen; Atalanta vs. Arsenal; Atlético de Madrid vs. Leipzig; Brest vs. Sturm Graz y el Mónaco vs. Barcelona.