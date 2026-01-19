Escándalo en la Copa África: Marruecos contraataca y denuncia a Senegal ante la FIFA y la CAF

La final de la Copa África entre Senegal y Marruecos fue la más escandalosa de la historia . Tras todo el drama vivido, digno de una película, ahora llegan las repercusiones.

Recordemos que en los últimos minutos de la final pasó de todo: gol anulado a Senegal en el tiempo adicional, posterior penal concedido a favor de Marruecos con VAR y polémica, la retirada de los senegaleses del terreno de juego, el fallo de Brahim Díaz desde los 11 metros y finalmente el golazo de Pape Gueye para arrebatarle la Copa a los anfitriones.

La reacción de la Selección de Senegal por pedido de su DT no pasa desapercibida en los escritorios. La Federación de fútbol de Marruecos ha contraatacado con un duro comunicado en el que amenaza con denunciar a su rival ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) .

"La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA en relación con la retirada de la selección senegalesa de la final contra Marruecos y los acontecimientos posteriores a la decisión del árbitro de señalar un penalti, considerada correcta por todos los expertos. Esto afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores" , arranca el comunicado oficial de la 'FRMF'.

"Asimismo, la Real Federación Marroquí de Fútbol expresa su sincero agradecimiento a todos los aficionados marroquíes que se mantuvieron fieles a la selección nacional con su asistencia masiva y su apoyo ejemplar en todos los partidos y torneos de la selección. La Federación también agradece a todos los que contribuyeron al éxito de este campeonato continental", finaliza.

La sanción que podría recibir Senegal por los disturbios en la final de la Copa África

Siguiendo el reglamento confederativo, Senegal está ante una posible sanción económica de entre €50.000 y €100.000 a raíz del comportamiento de su delegación y sus fanáticos. A esto se le deben sumar suspensiones puntuales para aquellos jugadores y el DT, quienes impulsaron la retirada de la cancha y afrontarían penas de 4 a 6 partidos y cuya presencia en la Copa del Mundo corre serio peligro; así como prohibiciones de partidos como local con aforo y castigos para los aficionados a viajar.

Cabe resaltar que Marruecos tampoco está exento de penas en su contra. Entre las investigaciones en curso uno de los altercados registrados ocurrió cuando unos alcanza pelotas (que ya venían de un incidente en las semifinales con Stanley Nwabali) trataron de robarle la toalla al arquero senegalés Edouard Mendy en pleno alargue.