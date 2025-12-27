El Aston Villa de Dibu Martínez le ganó al Chelsea de Enzo Fernández e hizo historia + Seguir en









Remontó un partido difícil e igualó un récord de 111 años.

El Aston Villa consolidó su tercer puesto en la tabla. Aston Villa

El Aston Villa del Dibu Martínez logró este sábado una victoria épica por 2-1 ante el Chelsea de Enzo Fernández en Stamford Bridge, en la fecha 18 de la Premier League 2025-2026, y con este triunfo igualó su récord histórico de 11 triunfos consecutivos, una marca que no alcanzaba desde 1914.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El equipo dirigido por Unai Emery —y con los argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía como figuras clave— no solo consolidó su tercer puesto en la tabla (con 39 puntos, a solo tres del líder Arsenal), sino que también demostró una capacidad de remontada excepcional.

El Chelsea, con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares, se adelantó en el marcador con un gol de Joao Pedro en el primer tiempo, aprovechando una floja reacción del "Dibu" Martínez en un tiro de esquina.

Sin embargo, el Aston Villa reaccionó con contundencia en el complemento: primero, Ollie Watkins empató el partido a los 18 minutos del segundo tiempo, y luego, cuando el empate parecía el resultado más probable, el mismo Watkins anotó el 2-1 definitivo a cinco minutos del final, sellando una nueva remontada y el triunfo que entró en la historia del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AVFCOfficial/status/2005051989298757960&partner=&hide_thread=false Highlights of today’s comeback victory in the capital pic.twitter.com/EOAMKjMtbx — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 27, 2025 Una racha que no se veía desde hace más de un siglo Con este resultado, el Aston Villa alcanza los 11 triunfos seguidos (8 en la Premier League y 3 en la Europa League), igualando la mejor marca de su historia, registrada en 1914.

Desde su fundación en 1874, el club nunca había superado esa cifra, y ahora, con un equipo sólido y un juego basado en la resiliencia y la efectividad, está a un paso de romper su propio récord si gana su próximo partido. Además, esta racha incluye seis remontadas, lo que refleja un espíritu de lucha y mentalidad ganadora que lo ha convertido en uno de los equipos más temidos de la Premier League. La temporada del Aston Villa ha sido sensacional, especialmente si se considera que, tras las primeras cinco fechas, el equipo solo había sumado 3 de 15 puntos posibles. Sin embargo, desde entonces, encadenó una serie de victorias que lo catapultaron a la pelea por el título.