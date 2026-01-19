¿Nuevo romance?: vinculan a Julieta Ortega con Juan Román Riquelme + Seguir en









La actriz Julieta Ortega fue vinculada con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, con quien, según revelaron en el programa Puro Show, estaría teniendo una relación.



Uno de los romances más importantes del verano tendría involucrados a Juan Román Riquelme y Julieta Ortega. En el ciclo "Puro Show", de El Trece, contaron que el vínculo sería muy reciente y que él habría sido visto yendo a buscarla con su camioneta por la puerta de su casa en el barrio de Palermo.

Al contactar a la actriz para tener su versión sobre este tema, ella negó el vínculo: "Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto. Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá. Me enteré porque me escribió un periodista por WhatsApp, estoy sorpresa como ustedes".

Sin embargo, cuando le preguntaron si la había pasado a buscar por su casa, ella dudó y el cronista desconfió de su palabra. Además, en el programa recordaron un dato curioso: en una entrevista del año 2014, Julieta Ortega contó que su hijo Benito es fanático de Riquelme y que su sueño sería que ella se case con él.

“Hasta quería que yo me casara con un futbolista. Al comienzo, con cualquiera, lo importante era que fuera jugador. Le expliqué que todos eran demasiado jóvenes para mí y cambió a Riquelme. Como buen hincha de Boca quería que me casara con Román, un poco más lógico porque es más grande, pero es una alegría que no le podré dar”, había asegurado.

En entrevistas más recientes, la actriz había declarado cómo se siente ahora. “Viví mis 25 hasta los 30 buscando la idea del amor romántico tipo zanahoria. A mi edad ya no espero más que lo que tengo. Disfrutar de lo que tengo. Personalmente, estoy recontra en paz hace mucho tiempo”.

“Si el amor aparece, tiene que ser inevitable para que me enganche ahí de verdad. Tiene que ser como un golpazo de ‘bueno, no hay otra forma más que meterme en esta. Estoy siendo empujada por una fuerza que es el enamoramiento', pero con los años te pasa cada vez menos. Si conozco a alguien que me gusta, me reenamoraría de vuelta. Es un subidón tremendo, es una droga espectacular el amor”, había señalado Ortega.

