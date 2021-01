Claudia Villafañe contó como se enteró de la muerte de Diego Maradona

Por otro lado, Claudia explicó por qué decidió seguir en el certamen de cocina, pese al enorme dolor que causó la pérdida del ídolo argentino: "Lo consulté con las chicas. 'Chicas si me necesitan, dejo lo que estoy haciendo y estoy con ustedes'. Me dijeron 'no mamá, ya estás acá. te hace bien, es tu lugar'”.

Villafañe estuvo un par de días ausente, donde realizó su luto, y luego se animó a volver al programa. La empresaria contó lo que sintió al meterse nuevamente a un estudio de TV.

“Después de esa charla, estuve dos días sin participar y el lunes regresé y me hizo muy bien volver a sentir el abrazo de mis compañeros. Antes de entrar al piso pedí ver a Santiago del Moro y al jurado para que no sea lo primero que iba a ver cuando se abría la puerta. Eso me hizo relajar y lloré lo que tenía que llorar y cuando entré con mis compañeros ya era otra cosa. Sentía que ese era mi lugar y que no lo quería dejar", aseguró.

Por último, la actual pareja del político Jorge Taiana, se refirió a la batalla legal por la herencia de Maradona que tendrán que lidiar sus hijas.

"Es un tema que es algo de las chicas. Por supuesto es mío también porque fueron muchos los años que estuve con él. Fue el papá de mis hijas y va a ser siempre, pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan. Yo voy a estar siempre al lado como estuve y acompañándolas desde mi lugar de mamá. Es difícil porque tienen que resolver un montón de cosas, pero bueno, ellas van a poder", cerró Claudia.