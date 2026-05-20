Corea del Sur confirmó su lista para el Mundial 2026 con Son Heung-min como gran figura

Corea del Sur se prepara para un nuevo debut mundialista , esta vez en Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde tendrá que enfrentar a México, Sudáfrica y República Checa. Su capitán, Heung-Min Son, llega en plenitud física para disputar su cuarto Mundial y con un equipo que, a priori, llega mejor parado que en las citas mundialistas pasadas.

El delantero de Los Ángeles FC buscará convertirse en el mayor goleador en la historia de la selección, debido a que tiene 54 goles en la mayor, mientras que Cha Bum-Kun tiene 58.

Otra de las novedades que podría marcar un hecho histórico es la posible aparición de Jens Castrop , mediocampista del Borussia Mönchengladbach. Nacido en Alemania y con ascendencia coreana por parte de su madre, el volante obtuvo la nacionalidad surcoreana y fue convocado por el entrenador Hong Myung-bo , convirtiéndose en el primer futbolista no nacido en el país en integrar la selección de Corea del Sur.

Quiénes son las figuras de Corea del Sur para el Mundial 2026

Heung-Min Son no está pasando una de sus mejores temporadas en cuanto a la relación partidos-goles en Los Ángeles, pero aún así, lleva 20 partidos, 2 tantos y 16 asistencias. A diferencia de los anteriores mundiales, no será la única figura de la selección en esta nueva cita, debido a que lo acompañarán: Kang-in Lee, mediocampista del Paris Saint-Germain, que ya ganó la Champions League este año y buscará el doblete el 30 de mayo contra el Arsenal; Kim Min-jae, defensor del Bayern Munich, campeón de la Bundesliga con cuatro fechas de anticipación; Hyeon-gyu Ohm, delantero del Besiktas, cuenta con 18 goles en lo que va de la temporada; Hwang Hee-chan, delantero del Wolverhampton, clave en las eliminatorias asiáticas con cuatro goles.

La selección coreana buscará repetir su mejor campaña, tal como lo hicieron en el Mundial 2002 tras conseguir el cuarto puesto, en dónde fueron uno de los anfitriones junto a Japón. Además, fue la mejor posición para un equipo asiático en la historia. Por otro lado, también tendrán que intentar olvidar la derrota en octavos de final que sufrieron en la cita mundialista pasada en manos de Brasil, con un 4 a 1 para la Canarinha, y la eliminación en fase de grupos en Rusia 2018

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Los rivales de Corea del Sur para el Mundial 2026