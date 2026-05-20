Ya están los 26 convocados de la Selección de Haití para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El 13 de junio debutarán frente a Escocia; el 19 se enfrentarán a Brasil y finalizarán la fase de grupos con Marruecos, el 24.

El entrenador francés, Sebastián Migne, clasificó a Haití al Mundial 2026 sin haber pisado la isla.

Sebastián Migné, entrenador de la Selección de Haití, dio a conocer los 26 convocados para disputar el Mundial 2026. Será la segunda vez que el país caribeño dispute esta competencia, la última había sido en Alemania 1974.

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La lista incluye históricos como Johny Placide, arquero y capitán, y Ricardo Ade, que representaron al país caribeño durante más de una década. Para aportar una cuota de experiencia, el seleccionador francés decidió sumar a jugadores nacidos fuera de la isla pero con nacionalidad haitiana.

Josué Casimir y Wilson Isidor son parte de esa renovación, el primero nacido en Guadalupe y el último en Francia. Además, Lenny Joseph, también nacido en Francia y formado en el Paris Saint-Germain, lleva 16 goles y 10 asistencias con el Ferencváros de Hungría. Además, el máximo goleador haitiano estará presente: Duckens Nazon suma 44 goles en 76 partidos.

El 24 de mayo se darán dos cruces entre argentinos y haitianos antes de que finalicen las ligas nacionales previo al Mundial. El delantero del Sunderland, Wilson Isidor, se enfrentará al Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. En Estados Unidos, una de las sedes de la Copa del Mundo, Danley Jean Jacques visitará con el Philadelphia Union al Inter Miami repleto de argentinos encabezados por Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

sebastian migne El entrenador francés, Sebastián Migne, clasificó a Haití al Mundial 2026 sin haber pisado la isla.

El entrenador Sebastián Migne clasificó a los “Granaderos” a la máxima competencia sin haber pisado la isla. Esto se debe a la situación extrema que vive el país desde hace más de una década. Bandas armadas tomaron casi en su totalidad la capital Puerto Príncipe. "Es imposible porque es demasiado peligroso. Suelo vivir en los países donde trabajo, pero aquí no puedo. ‌Ya no hay vuelos internacionales que aterricen allí", declaró el francés. Ubicada en el Grupo C del Mundial, Haití enfrentará el 13 de junio a Escocia, el 19 a Brasil y cerrará la fase de grupos frente a Marruecos el 24. Como preparación, disputará dos partidos amistosos contra Nueva Zelanda el 2 de junio y contra Perú el 5. Los 26 convocados de Haití para el Mundial 2026 Arqueros: Johnny Placide (SC Bastia/Francia), Alexandre Pierre (FC Sochaux-Montbeliard/Francia), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz/Alemania).

Johnny Placide (SC Bastia/Francia), Alexandre Pierre (FC Sochaux-Montbeliard/Francia), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz/Alemania). Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO/Francia), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem/Bélgica), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC/Estados Unidos), Martin Expérience (AS Nancy/Francia), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante/Bélgica), Ricardo Ade (Liga Deportiva Universitaria de Quito/Ecuador), Hannes Delcroix (FC Lugano/Suiza), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II U21/ Suiiza).

Carlens Arcus (Angers SCO/Francia), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem/Bélgica), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC/Estados Unidos), Martin Expérience (AS Nancy/Francia), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante/Bélgica), Ricardo Ade (Liga Deportiva Universitaria de Quito/Ecuador), Hannes Delcroix (FC Lugano/Suiza), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II U21/ Suiiza). Centrocampistas: Leverton Pierre (FC Vizela/ Portugal), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC/ Estados Unidos), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union/ Estados Unidos), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton/ Inglaterra), Pierre Woodensky (Violette AC/ Haití), Dominique Simon (FC Tatran Presov/ Eslovaquia).

Leverton Pierre (FC Vizela/ Portugal), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC/ Estados Unidos), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union/ Estados Unidos), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton/ Inglaterra), Pierre Woodensky (Violette AC/ Haití), Dominique Simon (FC Tatran Presov/ Eslovaquia). Delanteros: Louicious Deedson (FC Dallas/ Estados Unidos), Ruben Providence (Almere City FC/ Países Bajos), Josué Casimir (AJ Auxerre/ Francia), Derrick Etienne (Toronto FC/ Canadá, juega en la MLS), Wilson Isidor (Sunderland AFC/ Inglaterra), Duckens Nazon (Esteghlal FC/ Irán), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor/ Turquía), Yassin Fortune (FC Vizela/ Portugal), Lenny Joseph (Ferencváros/ Hungría).