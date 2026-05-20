El Aston Villa del Dibu Martínez y Buendía salió campeón de la Uefa Europa League + Agregar ámbito en









Con los dos argentinos desde el arranque y brillando durante el partido, el equipo de Birmingham obtuvo su primer título de Europa League y vuelve a ser campeón en general, tras tres décadas de espera.

El Aston Villa conquistó su primera Europa League caminando, luego de vencer comodamente por 3 a 0 al Friburgo de Alemania.

El Aston Villa de Emiliano Martínez salió campeón este miércoles de la Uefa Europa League, el segundo torneo en importancia en Europa, luego de vencer con claridad, 3 a 0, al Friburgo de Alemania. Además, otro de los seleccionables por Lionel Scaloni para el Mundial, Emiliano Buendía, tuvo una brillante final, con golazo y asistencia incluidos.

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Lo que parecía en la previa se confirmó en el juego: el Villa es un equipo muy superior al Friburgo. Con goles de Tielemans, tras una jugada preparada; Buendía, desde afuera del área y al ángulo y un gran desborde individual del 10 argentino, que terminó con gol del delantero Morgan Rogers.

"Me costó mucho llegar hasta acá. Es increíble vivir una noche así, indescriptible" manifestó emocionado Buendía, tras la consagración. Por su parte, Dibu Martínez habló en la previa del partido y dijo que el equipo salía "en búsqueda de darle una alegría a la gente".

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Los impresionantes récords de Dibu Martínez y Unai Emery tras una nueva consagración Emery, director técnico del equipo y Martínez, arquero y capitán, mantienen una gran relación y una vocación por ganar partidos importantes. El "Dibu", ganó su 7ma final seguida, y su primer título internacional a nivel clubes. Desde 2020, ganó: la FA Cup con el Arsenal VS Chelsea (con Emery de técnico); la Community Shield vs Liverpool (también con el Arsenal y Emery); la Copa América vs Brasil en 2021; Finalissima vs Italia en 2022 al igual que la Copa del Mundo contra Francia; Copa América vs Colombia y la Europa League ahora, VS Friburgo.

En cuanto a Emery, alcanzó su quinta Europa League, y es entrenador que más veces la ganó. Obtuvo tres seguidas con el Sevilla (2014,2015,2016), una con el Villarreal en 2021 y la última con el Villa. Un dato de color: fue tal el dominio del Sevilla y de Emery de la Europa League, que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) tuvo que cambiar el reglamento y otorgar un pasaje directo a la Champions para los ganadores de la Europa. Tabla de campeones de la Europa League Sevilla - 7 títulos

Inter / Liverpool / Juventus / Atlético Madrid / Tottenham - 3

Borussia Monchengladbach / Chelsea / Frankfurt / Real Madrid / Parma / Feyenoord / Porto / Göteborg - 2

Anderlecht / Manchester United / Ajax / Bayern Munich / Bayer Leverkusen / Schalke / Valencia / Villarreal / Ipswich Town / Nápoli / PSV / Zenit / CSKA Moscú / Galatasaray / Shakhtar / Atalanta / Aston Villa - 1 Todos los campeones Copa UEFA 1971-72: Tottenham.

1972-73: Liverpool.

1973-74: Feyenoord.

1974-75: B. Mönchengladbach.

1975-76: Liverpool.

1976-77: Juventus.

1977-78: PSV Eindhoven.

1978-79: Borussia Mönchengladbach.

1979-80: Eintracht Frankfurt.

1980-81: Ipswich Town.

1981-82: Göteborg.

1982-83: Anderlecht.

1983-84: Tottenham.

1984-85: Real Madrid.

1985-86: Real Madrid.

1986-87: Göteborg.

1987-88: Bayer Leverkusen.

1988-89: Napoli.

1989-90: Juventus.

1990-91: Inter.

1991-92: Ajax.

1992-93: Juventus.

1993-94: Inter.

1994-95: Parma.

1995-96: Bayern Munich.

1996-97: Schalke 04.

1997-98: Inter.

1998-99: Parma.

1999-2000: Galatasaray.

2000-01: Liverpool.

2001-02: Feyenoord.

2002-03: Porto.

2003-04: Valencia.

2004-05: CSKA Moscú.

2005-06: Sevilla.

2006-07: Sevilla.

2007-08: Zenit.

2008-09: Shakhtar Donetsk. Europa League 2009-10: Atlético de Madrid.

2010-11: Porto.

2011-12: Atlético de Madrid.

2012-13: Chelsea.

2013-14: Sevilla.

2014-15: Sevilla.

2015-16: Sevilla.

2016-17: Manchester United.

2017-18: Atlético de Madrid.

2018-19: Chelsea.

2019-20: Sevilla.

2020-21: Villarreal.

2021-22: Eintracht Frankfurt.

2022-23: Sevilla.

2023-24: Atalanta.

2024-25: Tottenham.

2025-26: Aston Villa.