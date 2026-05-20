NRG Stadium, la sede del Mundial 2026 con techo retráctil y capacidad para 72.220 personas + Agregar ámbito en









El estadio de los Houston Texans de la NFL ya está preparado para el Mundial 2026. Tuvo que ser reconstruido tras el paso del huracán Ike en 2008.

El NRG Stadium, la casa de los Houstons Texas, lista para el Mundial 2026

El NRG Stadium, inaugurado en 2002, será una de las 16 sedes y una de las dos del estado de Houston para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Cuenta con capacidad para 72.220 personas, con techo retráctil capaz de cambiar el ambiente en menos de 20 minutos y con la instalación de pasto natural sobre el césped artificial para cumplir con las normas preestablecidas por la FIFA.

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En 2008, sufrió su mayor catástrofe en manos del huracán Ike, que arrasó en el sur de Estados Unidos, provocando la caída del 50% del techo y dañando gravemente al césped por la cantidad de escombros. Finalmente, tardaron dos meses en arreglarlo debido a que tuvieron que fabricar de vuelta los cinco paneles de fibra de vidrio recubiertos de teflón y resembrar el césped dañado, con un gasto total de u$s11.000.

NRG Stadium dañado

Cómo funciona en eventos deportivos de alta concurrencia El NRG Stadium tiene 24 años y ya cuenta con la experiencia de hospedar eventos de gran magnitud. La primera vez fue en 2004, en el Super Bowl XXXVIII (38.°) en la victoria de los New England Patriots por 32 a 29 frente a los Carolina Panthers. Doce años después, le tocó alojar la semifinal de la Copa América Centenario entre Argentina y Estados Unidos, con victoria para la Albiceleste por 4 a 0 con goles de Ezequiel Lavezzi, Lionel Messi y un doblete de Gonzalo Higuaín. El último evento que le tocó albergar fue la final de la Copa Oro, en la que fue victoria por 2 a 1 de México sobre Estados Unidos. Además, en 2014 la banda One Direction proporcionó un show para 62.340 personas.

En el Mundial de 2026, tendrá que cambiar su nombre a Estadio Houston debido a la regla de la FIFA denominada Sitio Limpio, para que los patrocinios comerciales desaparezcan y así poder mantener una imagen de torneo neutral, sin marcas.

NRG Stadium bien Los partidos que le tocará hospedar al NRG Stadium en el Mundial 2026 El estadio, que cambiará de nombre durante los dos meses que dure la cita mundialista, contará con cinco partidos de la fase de grupos, uno de treintaidosavos de final y otro de dieciseisavos de final. Alemania Vs Curazao . Domingo 14 de junio a las 14 horas

. Domingo 14 de junio a las 14 horas Portugal Vs RD Congo . Miércoles 17 de junio a las 14 horas

. Miércoles 17 de junio a las 14 horas Países Bajos vs Suecia . Sábado 20 de junio a las 14 horas

. Sábado 20 de junio a las 14 horas Portugal Vs Uzbekistán . Martes 23 de junio a las 14 horas

. Martes 23 de junio a las 14 horas Cabo Verde Vs Arabia Saudita . Viernes 26 de junio a las 21 horas

. Viernes 26 de junio a las 21 horas 32avos de final . Lunes 29 de junio a las 14 horas

. Lunes 29 de junio a las 14 horas 16avos de final. Sábado 4 de julio a las 14 horas