Este fin de semana se viene un duelo de candidatos por un lugar entre los cuatro mejores del torneo local. Conocé los detalles.

Boca recibe a Argentinos Juniors este domingo: hora, TV y formaciones

Boca tendrá un duelo clave este domingo, cuando reciba a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

De cara a este encuentro, el director técnico de Boca, Claudio Úbeda, repetiría el 11 titular que salió a la cancha en el triunfo por 2-0 ante Talleres de Córdoba por los octavos de final, que representó la quinta victoria consecutiva para el equipo “Xeneize”.

Por el lado de Argentinos Juniors, que es dirigido por Nicolás Diez y que tuvo una sólida actuación para vencer 2-0 a Vélez en los octavos de final, aún no hay nada definido, pero todo indica que no habría mayores modificaciones con respecto a su última presentación.

A qué hora juegan Boca y Argentinos Juniors El partido comenzará a las 18:30

Por dónde ver Boca y Argentinos Juniors El encuentro se podrá ver a través de ESPN Premium

Formaciones Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.