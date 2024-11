¿Colapinto a Red Bull? Horner hizo una visita especial a Williams en medio de los rumores

Ya que Colapinto aún no tiene asegurado un lugar en la Fórmula 1 para la siguiente temporada, el equipo de Max Verstappen , actual tricampeón del mundo, se interesó en el joven piloto argentino por todo su potencial.

El guiño que Horner le había hecho a Colapinto

Hace unos días, Christian Horner dejó en claro el interés de la escudería por el argentino Franco Colapinto que corre en Williams. Desde allí, los rumores de un pase al equipo más importante de la actualidad fueron aumentando.

"Sería un muy mal jefe de equipo si no preguntara si está disponible", dijo Horner sobre Colapinto. "Es sorprendentemente mejor de lo que sugería su paso por la Fórmula 2", agregó al respecto.

La salida del argentino hacia la marca de bebidas energéticas estaría involucrada con varios millones de dólares.

Qué había dicho Colapinto sobre una posible salida de Williams

"Si Williams no puede ofrecerme un asiento en 2025, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro", fueron las palabras del argentino sobre el tema.

Y agregó: "Quizás no soy yo aquel al que deban preguntarle esas cosas. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no puede ofrecerme un asiento el año próximo, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro".