Colombia y Portugal empataron sin goles y definieron sus cruces en 16avos del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El equipo de Néstor Lorenzo igualó 0-0 ante el seleccionado europeo en Miami y cerró la fase de grupos sin derrotas. En un partido con varias situaciones claras, ninguno logró romper el marcador.

Portugal empató 0-0 ante Colombia y terminó de definir su cruce en los 16avos de final del Mundial 2026. Redes

Colombia y Portugal empataron 0-0 por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un partido disputado en el Miami Stadium. El encuentro definía posiciones de cara a los 16avos de final, con dos selecciones que llegaban ya encaminadas en la zona, pero con la necesidad de ordenar sus cruces para la próxima instancia.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo un mejor arranque y generó las primeras chances del partido. A los 2 minutos, Luis Díaz armó una buena jugada individual y asistió a Jhon Córdoba, quien cabeceó apenas por encima del travesaño. Poco después, el propio Córdoba volvió a quedar de cara al arco, pero Diogo Costa respondió para sostener el cero.

Colombia volvió a avisar a los 21 minutos, cuando Jhon Arias definió cruzado y un defensor portugués despejó sobre la línea. El seleccionado sudamericano manejó la pelota durante buena parte del primer tiempo, aunque con el correr de los minutos perdió intensidad y Portugal empezó a encontrar espacios para acercarse al área rival.

Sobre el cierre de la etapa inicial, el equipo de Roberto Martínez tuvo sus mejores momentos. Joao Cancelo lanzó un centro peligroso en busca de Cristiano Ronaldo y, poco después, Camilo Vargas evitó el gol de Bruno Fernandes con una intervención clave. Joao Félix también probó de volea, pero su remate se fue por encima del arco.

Colombia tuvo chances, pero no pudo quebrar a Portugal En el complemento, Portugal movió el banco desde el inicio con los ingresos de Joao Neves y Diogo Dalot. Colombia también respondió con variantes: ingresaron Richard Ríos y Luis Suárez, quienes le dieron otra dinámica al ataque del equipo de Lorenzo.

A los 61 minutos, Richard Ríos tuvo una de las más claras del partido, con un remate que dio en el palo izquierdo de Diogo Costa. Luego, Luis Suárez se escapó mano a mano y definió desviado, mientras que Jhon Arias volvió a exigir al arquero portugués, que mandó la pelota al córner. Portugal también contó con situaciones para quedarse con el triunfo. Cristiano Ronaldo definió cruzado, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada. Más tarde, Diogo Dalot remató cerca tras un córner corto preparado por Bruno Fernandes. El cierre fue intenso. A los 87 minutos, Ruben Dias salvó a Portugal sobre la línea tras un centro de Muñoz. Un minuto después, Luis Suárez probó de volea y su remate se fue apenas por encima del travesaño. Ya en tiempo agregado, Colombia llegó al gol por medio de Davinson Sánchez, pero la jugada fue anulada por offside. En la última acción clara, Rafael Leao desbordó y definió fuerte para Portugal, pero la pelota pasó muy cerca del palo. Así, Colombia y Portugal cerraron el partido sin goles y terminaron de definir sus caminos en la próxima ronda del Mundial 2026.

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