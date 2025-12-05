Racing: Gustavo Costas define el equipo para enfrentar a Boca en la Bombonera + Seguir en









El entrenador de la "Academia" mantiene algunas incógnitas en el esquema de cara al cruce del próximo domingo ante el "Xeneize".

Racing: Gustavo Costas define el equipo para enfrentar a Boca en la Bombonera

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, estuvo a cargo de la práctica de este jueves del equipo y comenzó a definir el once titular que enfrentará a Boca en las semifinales del Torneo Clausura 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, el director técnico de 62 años todavía mantiene ciertas incógnitas de cara al próximo duelo que tendrá lugar en la Bombonera desde las 19:00 y que dará a conocer a uno de los finalistas del campeonato local.

Una de ellas pasa por la presencia de Santiago Solari, quien finalizó con molestias en la victoria ante Tigre por penales del pasado lunes por los cuartos de final del certamen y todavía no está confirmada su participación frente al ‘Xeneize’.

No obstante, finalmente el cuerpo médico descartó un desgarro por lo que Costas evaluará hasta último momento si podrá contar con el atacante de 27 años para ir en busca del triunfo frente al conjunto "azul y oro".

Si Racing da el visto bueno para la presencia de Solari en el cotejo, el DT albiceleste repetiría el mismo tridente que el que enfrentó al ‘Matador’, con Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara desde el arranque.

Por otro lado, Facundo Mura integrará el once titular en reemplazo de Gastón Martirena, quien vio la tarjeta roja a los 10 minutos del primer tiempo extra y no podrá estar dentro de la nómina para medirse ante Boca. Asimismo, Santiago Sosa tampoco será de la partida por el mismo motivo. En tanto, quien picaría en punta para sustituirlo sería Bruno Zucullini, pero su falta de rodaje por lesión podría dejar abierta la posibilidad de que el reemplazante sea Adrián Fernández. La probable formación de Racing ante Boca por el Torneo Clausura: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.