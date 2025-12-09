Racing aclaró su vínculo con Sur Finanzas tras los allanamientos en Avellaneda

La dirigencia de la "Academia" emitió un comunicado oficial luego de los operativos realizados por la Policía Federal en el estadio y la sede social del club.

Racing publicó un comunicado institucional para explicar su situación en medio de los allanamientos efectuados por la Policía Federal Argentina en el marco de la causa que investiga a la empresa Sur Finanzas .

Los procedimientos incluyeron tanto el estadio Presidente Perón como la sede ubicada sobre la Avenida Mitre, en Avellaneda.

Los operativos forman parte de una serie de más de 30 allanamientos ordenados por la Justicia en dependencias de distintos clubes del fútbol argentino .

En el comunicado, la Comisión Directiva de Racing explicó que el vínculo con Sur Finanzas “se alcanzó en el año 2023” y que, según manifiesta la actual conducción, se trató “exclusivamente de un contrato de publicidad y sponsoreo”.

Además, la institución aclaró que la firma mantiene una deuda con el club y que desde el inicio de la gestión actual se trabaja para regularizarla. También remarcaron que el contrato vigente tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.

“Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho”, cerró Racing en su comunicado.

El comunicado completo de Racing sobre Sur Finanzas

"La Comisión Directiva de Racing Club quiere poner en conocimiento de sus socios, socias y simpatizantes que en el dia de hoy se efectuó un allanamiento en nuestro estadio y en la sede de la institución ubicada en la Avenida Mitre, Avellaneda, en el marco de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas.

En ese sentido, queremos informar que el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023 y, hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo.

La empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda con Racing que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando para que pueda ser subsanada lo mas pronto posible.

Además, queremos informar que el contrato con Sur Finanzas tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025. Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho".