Venta de entradas para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes: cuándo salen, dónde comprarlas y precios

Las mismas estarán disponibles primero para una preventa especial y luego para socios de los clubes.

Toda la información sobre la venta de entradas para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes que la venta de entradas para la gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata estará disponible este martes para clientes de Naranja X, mientras que para los socios de los clubes será el miércoles, ambas desde las 18:00.

A su vez, en caso de existir remanente de las mismas, se les informará a los no socios sobre dicha posibilidad para que puedan presenciar el duelo que se llevará el sábado 13 de diciembre a partir de las 21:00 en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

El precio de las entradas rondará entre los $50.000 y $150.000 para los hinchas de la "Academia", mientras que aquellas para los simpatizantes del "Pincha" lo hará entre $50.000 y $120.000.

Además, el ente regulador informó que para lograr el ingreso a la cancha los espectadores deberán llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para que sean escaneados en los molinetes del recinto, ya que no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. En la misma línea, no se venderán entradas el día del trascendental duelo en el estadio.

El valor de las entradas para Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura Racing Popular Norte (socios): $50.000

Popular Norte (no socios): $90.000

Platea Este (socios): $80.000

Platea Este (no socios): $120.000

Platea Oeste Norte (socios): $100.000

Platea Oeste Norte (no socios): $150.000 Estudiantes Popular Sur (socios): $50.000

Popular Sur (no socios): $90.000

Platea Oeste Sur (socios): $80.000

Platea Oeste Sur (no socios): $120.000