Cómo completar el álbum del Mundial 2026 con las figuritas especiales

Las promociones de cadenas internacionales y marcas masivas impulsaron una nueva carrera entre coleccionistas y fanáticos del fútbol.

El nuevo álbum del Mundial 2026 tiene figuritas exclusivas que se consiguen por fuera de los paquetes tradicionales.

La salida del álbum de figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a generar escenas clásicas en kioscos, grupos de intercambio y redes sociales. Chicos, adolescentes y adultos se lanzaron otra vez a la búsqueda de figuritas difíciles, sobres especiales y promociones limitadas que ya empezaron a circular en distintos puntos del país.

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Pero esta edición tiene una particularidad: además de los paquetes tradicionales, varias marcas internacionales se sumaron con campañas propias para repartir figuritas exclusivas . Entre ellas aparecen McDonald's y Coca-Cola, dos gigantes que buscan meterse de lleno en el fenómeno mundialista con promociones especiales para los fanáticos.

El álbum de Panini 2026 tiene 112 páginas y 980 figuritas en total.

Como ocurre en cada Mundial, completar el álbum se convirtió en algo bastante más complejo, y caro, de lo que parece al principio. Porque no alcanza solamente con comprar sobres, ya que también entran en juego intercambios, promociones limitadas y las famosas figuritas difíciles que terminan obsesionando a más de uno .

Aunque el valor final depende de la suerte y de la cantidad de repetidas que toque, completar el álbum del Copa Mundial de la FIFA 2026 puede demandar una inversión considerable . Cada sobre tiene un precio individual y contiene una cantidad limitada de figuritas. A medida que avanza la colección, conseguir las que faltan suele volverse más difícil y obliga a comprar más paquetes o recurrir a intercambios entre coleccionistas.

Algunos fanáticos se encargaron de hacer las cuentas para determinar el cálculo aproximado y, teniendo en cuenta que para completar el álbum se necesitan 980 figuritas, cada paquete trae 7 y así que se requieren 140 paquetes que en Argentina tienen un valor de $2.000. El total daría $280.000, sin contar las figuritas repetidas que podrían salir y obligar a comprar más.

En redes sociales y grupos especializados ya circulan cálculos aproximados sobre el costo total. Algunos fanáticos estiman que llenar el álbum completo podría superar ampliamente varias decenas de miles de pesos si se intenta completar únicamente comprando sobres cerrados. Por eso los intercambios siguen siendo una parte clave de la experiencia.

Album-figuritas-argentina-panini-Argentina pagina En 2022, Paulo Dybala no fue incluido en las páginas argentinas del álbum Panini, pero su figurita fue lanzada en el paquete de actualización. X

También aparecieron ferias, encuentros en plazas y grupos digitales donde los coleccionistas organizan canjes masivos. Ahí suele verse el costado más social del fenómeno: familias enteras revisando pilas de repetidas, chicos negociando figuritas brillantes y adultos que vuelven a engancharse como cuando eran chicos.

Cómo conseguir las figuritas de McDonald's

Una de las promociones que más ruido generó en esta edición es la impulsada por McDonald's. La cadena lanzó sobres especiales vinculados al álbum del Mundial como parte de una campaña promocional en sus locales.

Según la modalidad informada por la empresa, los clientes pueden acceder a figuritas exclusivas mediante la compra de los combos McFernández, McÁlvarez y McAllister o agrandando cualquier combo mediano.

Además de las figuritas, viene un sticker con borde dorado y un cupón de descuento.

Figuritas del mudial Imagen: Panini

Cómo conseguir las figuritas de Coca Cola

Coca-Cola también se sumó a la fiebre mundialista con una acción promocional ligada al álbum oficial. En este caso, las figuritas especiales pueden obtenerse mediante la compra de productos participantes y el canje a través de la mecánica anunciada por la marca.

Para obtener las figuritas hay que presentar 2 tapitas plateadas con el logo de la pelotita y un adicional de $1.000. Con esto, las personas reciben un paquete especial con dos figuritas Panini y una figurita exclusiva de Coca-Cola. También una Coca-Cola de 600 ml.

Album Panini Panini

Mientras tanto, el fenómeno sigue creciendo. En plazas, escuelas, oficinas y redes sociales vuelve a repetirse la misma escena de cada Mundial: personas comparando repetidas, armando listas de faltantes y persiguiendo esa figurita imposible que nunca aparece cuando más se la necesita.