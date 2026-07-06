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6 de julio 2026 - 11:19

Harry Kane se quedó sin voz en los festejos de la victoria de Inglaterra y protagonizó un insólito momento en una entrevista

El delantero, capitán y figura de Inglaterra concendió una entrevista con un medio de su país en el campo de juego y se esforzó para responder las preguntas ya que estaba afónico.

Harry Kane dio una entrevista sin voz tras el triunfo de Inglaterra y se hizo viral

Harry Kane dio una entrevista sin voz tras el triunfo de Inglaterra y se hizo viral

La entrevista en el campo de juego de Harry Kane con la BBC, al término de México-Inglaterra, está causando furor en Internet. El delantero del Bayern de Múnich se quedó sin voz tras el triunfo de su selección en la altura del Estadio Azteca, pero aún así se esforzó para responder las preguntas de la prensa.

La BBC compartió en las redes sociales la divertida entrevista con Kane. "¡Una de las mejores entrevistas que verás! Descansa, Harry".

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"Marcamos tres goles a una anfitriona que no había recibido ninguno y jugamos entre cuarenta y cincuenta minutos con diez", aseguró el delantero y capitán inglés, sacando pecho por el triunfo.

"Pueden decir lo que quieran, pero tenemos una enorme voluntad y orgullo con esta camiseta. Todos luchamos por cada balón y cada centímetro del campo", concluyó el veterano delantero.

En cuartos de final, Inglaterra se medirá a Noruega, que el domingo sorprendió al vencer a Brasil. El duelo europeo se jugará el próximo sábado en Miami.

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