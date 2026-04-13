Cómo se repartieron los u$s22,5 millones del Masters de Augusta

El “prize money” tuvo un incremento de u$s1.500.000 respecto a 2025 y encadenó el quinto aumento consecutivo. Rory McIlroy, tras conquistar su segunda Chaqueta Verde consecutiva, embolsó un cheque de u$s4.500.000.

El Masters de Augusta es uno de los grandes epicentros del golf mundial y volvió a rendirle honor a su estatus, no solo por la disputa deportiva sino, además, por la magnitud de los premios que repartió en esta edición 2026.

El Masters sigue reforzando su posicionamiento como uno de los activos más sólidos del negocio global del golf. El major celebrado en Augusta y que finalizó este domingo con el triunfo del norirlandés Rory McIlroy, ha elevado su bolsa total hasta u$s 22.500.000 , un récord histórico que consolida la tendencia alcista del torneo en los últimos años.

La cifra supone un incremento de u$s 1.500.000 respecto de la edición 2025 y encadena el quinto aumento consecutivo del prize money, en un contexto de crecimiento sostenido de los ingresos comerciales y del valor mediático del circuito.

En lo más alto de ese reparto brilló el Nª 1 del ranking mundial, Rory McIlroy ; que tras conquistar su segunda Chaqueta Verde consecutiva embolsó un cheque de u$S 4.500.00.

Más allá del triunfo de McIlroy, el cuadro de ganancias volvió a reflejar la profundidad y exigencia del campeonato. Nombres ilustres como Jon Rahm y Sergio García también figuran en el reparto económico; aunque en posiciones más retrasadas, evidenciando lo competitivo que resulta abrirse paso en Augusta National incluso para los grandes campeones.

Como es tradición, el Masters de Augusta mantiene su particular filosofía de reconocimiento a todos los participantes. Incluso aquellos que no lograron superar el corte recibieron un cheque de u$s 25.000, un gesto que subraya el valor de formar parte del primer Grande del año y garantiza que ningún jugador abandone Augusta sin recompensa tras medirse frente a uno de los escenarios más exigentes del golf.

Con este sustancial incremento en el “prize money” el Master de Augusta se sitúa como el major con mayor dotación económica, superando a otros torneos del Grand Slam como el US Open, el PGA Championship o The Open.

No obstante, en el ecosistema global del golf profesional aún queda por detrás de eventos como The Players Championship, que ya ha alcanzado bolsas superiores a los u$s 25.000.000, evidenciando la escalada competitiva en el segmento premium del calendario.

A diferencia de otros torneos, el Masters mantiene un modelo espdcial, con un centralizado control por parte del Augusta National Golf Club, lo que le permite equilibrar el crecimiento económico con la preservación de su identidad histórica, uno de los grandes activos de la marca.

El incremento del “prize money” responde tanto a la presión competitiva del mercado como al auge de los ingresos audiovisuales y comerciales en el golf, impulsados en parte por la irrupción de nuevos actores y formatos en la industria.

McIlroy El Nª 1 del mundo, el norirlandés Rory McIlroy se coronó por segunda vez consecutiva campeón del Masters de Augusta, que en esta edición 2026 tuvo un "prize money" récord de u$s 22.500.000. @The Masters

Cómo fue el triunfo de McIlroy

Rory McIlroy volvió a hacer historia en el Masters de Augusta. El norirlandés se proclamó campeón de la edición 2026 en Augusta National, en Georgia, luego de cerrar el torneo con una tarjeta final de 71 golpes, uno bajo par, para un total de 276 impactos y 12 bajo par en el acumulado. Con ello, defendió con éxito la chaqueta verde y se convirtió en bicampeón del torneo.

McIlroy resistió el último día de competencia el acecho de varios nombres importantes y terminó un golpe por delante del estadounidense Scottie Scheffler, quien finalizó segundo con 277 golpes, 11 bajo par.

Más atrás concluyeron Justin Rose, Cameron Young, Tyrrell Hatton y Russell Henley, todos empatados en tercer lugar con 278 impactos, 10 bajo par.

Con esta victoria, McIlroy se une a Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods como los únicos jugadores que han ganado títulos consecutivos en Augusta National.

Los 10 primeros puestos en premios del Masters de Augusta 2026

u$s 4,500,000

u$s 2.430.000

u$s 1.530.000

u$s 1.080.000

u$s 900,000

u$s 810,000

u$s 753,750

u$s 697,500

u$s 652,500

u$s 607,500

Los jugadores que superaron el corte recibieron premios a partir de u$s 56.700 (puesto 50) , mientras que aquellos que no llegaron al fin de semana también recibieron una compensación y se llevaron u$s 25.000 .