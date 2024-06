Cómo será la ceremonia de apertura de la Copa América

Feid, por su parte, también expresó su alegría: "Quiero compartirles una noticia muy espectacular y es que el Ferxxo va a estar cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América. A toda la gente que sigue mi música y no va a poder estar en el estadio, los quiero invitar a ver todo mi show a través de las redes sociales de la Copa América. La vamos a pasar muy bien".

Luego del show de apertura se dará comienzo oficialmente a la nueva edición de la Copa América, con el partido entre la Selección Argentina y su par de Canadá.

Esta será la segunda vez que se juegue la Copa América en Estados Unidos. El único antecedente previo se remonta a 2016, cuando Chile se quedó con el título tras superar en la final a la Argentina por penales.

Quién es Feid

Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo, es un cantante, compositor y productor discográfico colombiano que nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia.

En el inicio de su carrera, Feid se destacó por componer canciones como "Ginza" de J Balvin, "Mamita" de CNCO y "Secretos" de Reykon. Pero su explosión llegó en 2017, cuando lanzó su disco debut titulado "Así como suena", que le permitió ingresar a una lista de Billboard por primera vez.

Este jueves, a partir de las 20 en el Mercedes Benz Stadium, podrían sonar varios de sus canciones más famosas, como Ferxxo 100, LUNA, Sorry 4 that much y Castigo, entre otras.