Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River + Seguir en









Tras el triunfo Xeneize en el Monumental, las redes sociales se inundaron de burlas para los hinchas millonarios.

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River.

La victoria de Boca en el Superclásico disputado en el Monumental desató una ola de memes en redes sociales que reflejaron la alegría y las burlas de los hinchas xeneizes hacia los del Millonaro.

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El capitán de Boca, Leandro Paredes, fue el principal foco de las publicaciones: el campeón del mundo marcó el único gol del encuentro y festejó con el Topo Gigio, gesto típico de Juan Román Riquelme. Las fotos y videos de su festejo se viralizaron y fueron replicadas junto a mensajes irónicos.

Además, fue tendencia la figura de Claudio Úbeda, quien consiguió su segundo triunfo consecutivo ante River como entrenador de Boca. Las comparaciones con ciclos anteriores y la continuidad del invicto xeneize en el campeonato también circularon en memes.

Los memes de la victoria de Boca en el Superclásico G2SAT7P5MVHGVOCK5U6OQGMXIM

meme-1 5B23MDNKKNCDRIAEY2HBCL5XNQ 3UU3YDUAPBAL7EZHPCHHU5Q3JM Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marianodc_Gdc/status/2045988140821749771&partner=&hide_thread=false Ubeda dirigiendo contra River pic.twitter.com/6lPyKTyC2Y — MDC_10 (@Marianodc_Gdc) April 19, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tobicuervo8/status/2045986011591626826?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045986011591626826%7Ctwgr%5E4b3f4e3d65cde7c3812a46a5b439e23af7af915a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fdeportes%2Flos-mejores-memes-del-superclasico-que-boca-le-gano-river-n235735&partner=&hide_thread=false Viste que no es tan fácil coudet? pic.twitter.com/bOyuyzPjEe — tobi (@Tobicuervo8) April 19, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nanogui/status/2045988135532712002&partner=&hide_thread=false En un año en el que todo es una mierda no te salva ni River.



Así todos los días de este 2026 pic.twitter.com/SYThyYaaIj — Nano (@Nanogui) April 19, 2026

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