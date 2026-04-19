La victoria de Boca en el Superclásico disputado en el Monumental desató una ola de memes en redes sociales que reflejaron la alegría y las burlas de los hinchas xeneizes hacia los del Millonaro.
Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River
Tras el triunfo Xeneize en el Monumental, las redes sociales se inundaron de burlas para los hinchas millonarios.
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Coudet fue autocrítico tras la derrota de River, pero aseguró: "Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal"
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Boca le ganó el Superclásico a River en el Monumental con gol de Leandro Paredes
El capitán de Boca, Leandro Paredes, fue el principal foco de las publicaciones: el campeón del mundo marcó el único gol del encuentro y festejó con el Topo Gigio, gesto típico de Juan Román Riquelme. Las fotos y videos de su festejo se viralizaron y fueron replicadas junto a mensajes irónicos.
Además, fue tendencia la figura de Claudio Úbeda, quien consiguió su segundo triunfo consecutivo ante River como entrenador de Boca. Las comparaciones con ciclos anteriores y la continuidad del invicto xeneize en el campeonato también circularon en memes.
Los memes de la victoria de Boca en el Superclásico
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