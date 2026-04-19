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19 de abril 2026 - 21:00

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

Tras el triunfo Xeneize en el Monumental, las redes sociales se inundaron de burlas para los hinchas millonarios.

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River.

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River.

La victoria de Boca en el Superclásico disputado en el Monumental desató una ola de memes en redes sociales que reflejaron la alegría y las burlas de los hinchas xeneizes hacia los del Millonaro.

El capitán de Boca, Leandro Paredes, fue el principal foco de las publicaciones: el campeón del mundo marcó el único gol del encuentro y festejó con el Topo Gigio, gesto típico de Juan Román Riquelme. Las fotos y videos de su festejo se viralizaron y fueron replicadas junto a mensajes irónicos.

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Además, fue tendencia la figura de Claudio Úbeda, quien consiguió su segundo triunfo consecutivo ante River como entrenador de Boca. Las comparaciones con ciclos anteriores y la continuidad del invicto xeneize en el campeonato también circularon en memes.

Los memes de la victoria de Boca en el Superclásico

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